Sabrina Rojas relató cómo vivió el difícil momento con Luciano Castro cuando eran pareja: “Estaba rota"

En medio de la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas dio detalles a flor de piel de lo que vivió en los tiempos de crisis que atravesó en su relación con el actor, antes de separarse definitivamente a mediados de 2021.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora de SQP Sabrina Rojas recordó lo mal que la pasó en los tiempos de crisis con Luciano Castro y se refirio a lo que sucede entre su ex y Griselda Siciliani.
En medio de la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas dio detalles a flor de piel de lo que vivió en los tiempos de crisis que atravesó en su relación con el actor, antes de separarse definitivamente a mediados de 2021.
La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) se sinceró al aire sobre cómo enfrentó ese momento de manera pública ese momento y cómo la situación la complicó a nivel emocional en su interior.
"Olvidarte de vos, que esa persona te quite tanta energía, que tal vez es lo que me pasó a mí", comenzó analizando. Y remarcó: "Si yo fuese una mala ex hablo con otra contundencia, digo otra cosa, siempre trato de hacerlo liviano y reírme".
Recordó además cuando años atrás estuvo en el piso del programa Intrusos y salió a bancar al actor tras la viralización de imágenes íntimas de él cuando estaban en pareja.
"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota, ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota. Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, que eran una locura y a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”, confesó sobre lo difícil que fue para ella sobreponerse a ese duro momento con el padre de sus hijos.
Sabrina Rojas comentó al aire su opinión acerca del arrepentimiento y momento que vive Luciano Castro en medio de su separación de Griselda Sicialini luego de conocerse los audios que le envió a otra mujer estando en España.
En ese sentido remarcó sobre lo que sucede en la actualidad con su ex y su arrepentimiento público: “Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora. Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay una que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tantas veces. Yo lo dije mil veces: él va a buscar la manera de que nosotros lo querramos a abrazar".
Además Sabrina Rojas observó: "Griselda (Siciliani) tengo entendido que es una mujer muy independiente que labura mucho pero no le debe haber causado gracia y ella no se muestra rota pero no lo sabemos si estuvo rota. Lo que pasa es que nosotros no nos mostramos rotos como Luciano y te da pena el que está roto. Y vos decís no, él nos rompió a nosotras, por lo menos a mí".
Y cerró con firmeza: "Te rompen para siempre, sos otra persona. La persona que soy se lo tengo que agradecer. Yo tuve la habilidad de esu usarlo para renacer pero a otras mujeres las rompes para siempre. Que él esté bien, qué mejor para mis hijos que tener un padre que esté bien".