Sabrina Rojas relató cómo vivió el difícil momento con Luciano Castro cuando eran pareja: “Estaba rota"

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota, ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota. Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, que eran una locura y a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”, confesó sobre lo difícil que fue para ella sobreponerse a ese duro momento con el padre de sus hijos.

El análisis de Sabrina Rojas sobre la postura de Luciano Castro en medio del escándalo con Griselda Siciliani

Sabrina Rojas comentó al aire su opinión acerca del arrepentimiento y momento que vive Luciano Castro en medio de su separación de Griselda Sicialini luego de conocerse los audios que le envió a otra mujer estando en España.

En ese sentido remarcó sobre lo que sucede en la actualidad con su ex y su arrepentimiento público: “Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora. Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay una que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tantas veces. Yo lo dije mil veces: él va a buscar la manera de que nosotros lo querramos a abrazar".

Además Sabrina Rojas observó: "Griselda (Siciliani) tengo entendido que es una mujer muy independiente que labura mucho pero no le debe haber causado gracia y ella no se muestra rota pero no lo sabemos si estuvo rota. Lo que pasa es que nosotros no nos mostramos rotos como Luciano y te da pena el que está roto. Y vos decís no, él nos rompió a nosotras, por lo menos a mí".

Y cerró con firmeza: "Te rompen para siempre, sos otra persona. La persona que soy se lo tengo que agradecer. Yo tuve la habilidad de esu usarlo para renacer pero a otras mujeres las rompes para siempre. Que él esté bien, qué mejor para mis hijos que tener un padre que esté bien".