Luciana Salazar liquidó a Martín Redrado por los polémicos documentos presentados en la Justicia

"Es ridículo, no sabe qué hacer. Todos los días presenta una historia nueva para ver cómo dilatar, entorpecer; es bochornoso. Lo que hace Redrado con Matilda en la Justicia es bochornoso", cuestionó la modelo la estrategia judicial de su expareja, dejando en claro su enojo por cómo se está manejando el conflicto.

En ese sentido, también manifestó su expectativa respecto de la intervención del juez y adelantó que en las próximas horas podría haber novedades clave en el expediente. "Espero que el juez diga, ya sabiendo cómo se está manejando —casi una burla—, 'basta'. El lunes va a salir a la luz lo que sucedió en estas horas y que lo tiene mi abogado: el documento de lo que pasó en el juzgado civil, que es el jaque mate. Se tira atrás lo que dijo Redrado, las mentiras", manifestó.

"Los audios están presentados en la Justicia desde el día 1. Son pruebas fehacientes de todo, hasta del colegio que había decidido para que vaya la nena, hasta dónde era el compromiso. Son todas pruebas. No tiene ninguna prueba a su favor, ninguna. No presentó nada, ni siquiera en el fuero penal ni civil. Todas las pruebas son a favor del menor", defendió la solidez de las pruebas presentadas por su parte y sostuvo que la documentación incorporada al expediente respalda su postura.

Luciana Salazar y Martín Redrado 2

Qué dicen los documentos que presentó Martín Redrado

La disputa judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la manutención de Matilda sumó un nuevo capítulo. En las últimas semanas, desde el entorno de la modelo se difundieron documentos médicos que —según su postura— apuntarían a demostrar que la llegada de la niña fue una decisión consensuada. Frente a eso, el economista respondió con una presentación que ya forma parte del expediente.

De acuerdo a lo que se contó en DDM (América TV), el 22 de diciembre la defensa de Redrado incorporó a la causa un correo electrónico emitido por una institución especializada en fertilidad de Miami. El mail sería la contestación a una consulta realizada por el propio Redrado y, según se detalló al aire, allí se deja constancia de que el economista no se practicó en ese centro estudios de sangre ni exámenes vinculados a tratamientos reproductivos.

El mensaje, que fue leído en el programa, señala textualmente: “Confirmamos que usted no se realizó ningún examen de sangre ni examen de fertilidad en nuestro centro”. Con esa documentación, la estrategia del exfuncionario buscaría respaldar su postura histórica: que no existió de su parte voluntad de convertirse en padre biológico de Matilda ni participación en un procedimiento de fertilidad con ese objetivo.

Sin embargo, desde el lado de Salazar la interpretación sería diferente. Según explicaron en el ciclo televisivo, la modelo no desconoce que Redrado no se haya realizado estudios en Estados Unidos, pero sostiene que sí se efectuó exámenes médicos en Buenos Aires. Esos análisis, remarcan, ya habrían sido presentados ante la Justicia para acreditar que existió conocimiento y acompañamiento del proceso.

En ese contexto, el periodista Martín Candalaft indicó que los estudios mencionados efectivamente se realizaron en la Argentina. La discusión, entonces, no giraría en torno a si hubo o no exámenes médicos, sino sobre el alcance y la finalidad de los mismos. Mientras la defensa de Redrado intenta desvincularlos de cualquier tratamiento de fertilidad o decisión vinculada al nacimiento de la menor, desde el entorno de Salazar insisten en que forman parte central de la prueba presentada en la causa.