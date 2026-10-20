"Acuerdos no negociables": lo que Emanuel Ortega no cumplió y provocó su separación de Julieta Prandi

“Ellos habían hecho un acuerdo un poco tóxico, porque el acuerdo, evidentemente lo hicieron ese acuerdo, Emanuel quizás porque quería seguir con ella, estaba enamorado, y como claramente lo dicen todos, él la ama mucho a Julieta”, sostuvo la periodista del ciclo Puro Show (El Trece), según consignó Paparazzi.

Y agregó que ese pacto fue acordado entre los pero fue el cantante quien lo incumplió: “Entonces, para seguir con ella, hizo este acuerdo tóxico de ‘bueno está bien, no vienen más mujeres a grabar a mi estudio’. Los dos hicieron el acuerdo”.

Emanuel Ortega hizo una letal confesión sobre Julieta Prandi tras la separación

Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi a menos de un mes del casarse y se mostró abatido, angustiado y en estado de shock por el inesperado desenlace de la relación.

Al ser consultado en el ciclo SQP (América TV) sobre cómo atraviesa esta situación, reconoció que no se siente cómodo con la exposición que tomó el conflicto a partir del comunicado de su ex.

"Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó el cantante.

El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar también se refirió a las repercusiones que tuvieron las declaraciones de personas de su entorno familiar en los últimos días.

En ese sentido, aclaró que no hubo una postura coordinada entre sus seres queridos, sino que cada uno se expresó desde su lugar.

"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó el músico en referencia a las consultas que recibieron algunos integrantes del clan Ortega sobre su separación.