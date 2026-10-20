"Acuerdos no negociables": lo que Emanuel Ortega no cumplió y provocó su separación de Julieta Prandi

El lunes 12 de octubre por la noche del feriado nacional Julieta Prandi compartió un comunicado en las redes sociales donde confirmaba su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil y seis años juntos.
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Trascendió el motivo que derivó en el término "acuerdos que no son negociables" que expuso Julieta Prandi al confirmar su separación de Emanuel Ortega.
El lunes 12 de octubre por la noche del feriado nacional Julieta Prandi compartió un comunicado en las redes sociales donde confirmaba su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil y seis años juntos.
La noticia causó una enorme sorpresa en todo el mundo artístico y la conductora evitó entrar en los detalles de los motivos del final del vínculo aunque remarcó en uno de los fragmentos de su mensaje sobre el concepto de "acuerdos que no son negociables".
"Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto", precisó la modelo en su posteo.
En ese sentido, Fernanda Iglesias aportó más datos sobre el reciente y sorpresivo final del matrimonio puntualizando sobre el acuerdo de pareja entre Prandi y Ortega.
“Ellos habían hecho un acuerdo un poco tóxico, porque el acuerdo, evidentemente lo hicieron ese acuerdo, Emanuel quizás porque quería seguir con ella, estaba enamorado, y como claramente lo dicen todos, él la ama mucho a Julieta”, sostuvo la periodista del ciclo Puro Show (El Trece), según consignó Paparazzi.
Y agregó que ese pacto fue acordado entre los pero fue el cantante quien lo incumplió: “Entonces, para seguir con ella, hizo este acuerdo tóxico de ‘bueno está bien, no vienen más mujeres a grabar a mi estudio’. Los dos hicieron el acuerdo”.
Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi a menos de un mes del casarse y se mostró abatido, angustiado y en estado de shock por el inesperado desenlace de la relación.
Al ser consultado en el ciclo SQP (América TV) sobre cómo atraviesa esta situación, reconoció que no se siente cómodo con la exposición que tomó el conflicto a partir del comunicado de su ex.
"Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó el cantante.
El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar también se refirió a las repercusiones que tuvieron las declaraciones de personas de su entorno familiar en los últimos días.
En ese sentido, aclaró que no hubo una postura coordinada entre sus seres queridos, sino que cada uno se expresó desde su lugar.
"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó el músico en referencia a las consultas que recibieron algunos integrantes del clan Ortega sobre su separación.