Salió a la luz la maldad imperdonable de Emilia Mernes contra María Becerra que detonó su relación

Sobre el modus operandi, la conductora no dudó y dijo que era similar en todos los casos: "Emilia Usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico"

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Qué dijo el ex de Emilia Mernes

En medio del fuerte revuelo que sacude a la escena del pop argentino —con Tini Stoessel y Emilia Mernes en el centro de versiones cruzadas, indirectas y especulaciones—, una figura inesperada reapareció y sumó más ruido a la historia.

Se trata de Joel DeLeón, exintegrante de CNCO, quien llamó la atención con un sugestivo mensaje en su cuenta de X: "Tarde o temprano todo sale a la luz". La frase no pasó desapercibida y, en cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a pedirle explicaciones.

Lejos de mantenerse al margen, el artista decidió seguir el juego y respondió con otra frase cargada de misterio. "Serví la olla, querido, y danos de comer a todos", le comentaron. Y él contestó: " Di, hace años pero estaba ´loco´".

Aunque en esta nueva intervención no dio nombres propios, muchos usuarios rápidamente vincularon sus palabras con un descargo que había hecho en 2020, donde habló de una relación que describió como “tóxica”. En aquel momento no identificó a su expareja, pero sus declaraciones generaron sospechas y fueron asociadas por algunos a Emilia.

En ese extenso mensaje, DeLeón dijo: "Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Ella hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hacía la amiga de todos y por ciego no le decía nada. Había una persona que siempre se metía en medio y no le importaba que destruía lo que había, que en su momento fue muy lindo". Y en la misma línea profundizó: "Por eso mismo, a veces, sentía desconfianza y me hacía la cabeza que está muy mal. Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas pero la tóxica era ella".

Si bien nunca confirmó a quién se refería, en redes sociales las interpretaciones no tardaron en aparecer. Ahora, con el clima recalentado por el supuesto conflicto entre Tini y Emilia, sus palabras volvieron a circular con fuerza y alimentaron aún más las teorías.

El momento en el que reaparece también llamó la atención: el mensaje llega justo cuando Emilia atraviesa una etapa particularmente sensible en lo mediático, con cada movimiento observado al detalle y una narrativa de rivalidad que no deja de crecer.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a aclarar la situación. Pero, como suele ocurrir en este tipo de historias, el silencio también dice mucho… y las redes se encargan de amplificarlo todo.