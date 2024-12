Salió a la luz toda la verdad sobre quién compró la casa del papá de Mauro Icardi ¿Wanda Nara miente?

Según relató Guido Záffora, su fuente de información "de alguna manera es la persona que le vendió la casa a Wanda". "La casa del papá de Mauro, acá en Rosario, está a nombre de Wanda. Su apoderada es Nora Colosimo. Un agente de Buenos Aires hizo la gestión para Mauro que buscaba la casa para el padre", especificó.

Asimismo, el periodista agregó, según su fuente, que "Mauro le compró la chata cero kilómetro tiempo antes de la casa". Y como no le entraba en la cochera "hicieron unas reformas".

Y tras describir el historial amoroso de Juan Icardi que dejó a su primera mujer por la madre de Mauro y sus hermanos, para luego regresar con ella años después, Záffora sumó más información sobre la mentada propiedad rosarina. "Nunca ayudaron a Juan con plata. La casa está nombre de Wanda y la chata [también], pero la ayuda económica dudo por cómo vive", leyó según su informante.

Por último, y como para sintetizar la trama secreta sobre quién compró realmente la casa de Juan Icardi, el intruso remató: "La casa la compró Mauro para su papá, pero la que firmó la compra-venta fue Nora a nombre de Wanda".

El papá de Mauro Icardi rompió el silencio y se mostró preocupado por la separación con Wanda Nara

La escandalosa separación y conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece escalar día a día y desde Rosario se conoció el revelador testimonio de Juan Carlos, el padre de Icardi.

Desde el programa Intrusos, América Tv, fueron en busca de la palabra del padre del futbolista, quien respetuosamente accedió a dar unas palabras a Pablo Layus.

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", precisó Juan Carlos. Y reconoció que no está teniendo contacto con su hijo desde que llegó a la Argentina: "En estos días no tengo relación".

"Preocupado por la lesión, me preocupa", indicó sobre la lesión que enfrenta Mauro Icardi y dejó en claro: "Para toda mi familia siguen abiertas (las puertas de su casa)".

Juan Carlos sostuvo que él está "tranquilo y trabajando". En cuanto la escandalosa separación de Wanda y Mauro y la grave denuncia contra su hijo, el padre de Icardi comentó: "No sé, es cosa de ellos".