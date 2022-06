Salustiano Zavalía, el drag queen que se llevó todos los aplausos en La Voz Argentina 2022

Embed

Así, tras saberse ya adentro del programa una vez terminada su interpretación charló muy relajado con el jurado donde se definió a sí mismo en tercera persona: "Salustiano es un actor que si no fuese actor, sería actriz. Es un conductor de radio, un novio, un hermano, un hijo". Claro que también contó que al momento de contarle a su familia que eligió ser drag queen fue complicado y deslizó "En la familia, no nacen sabiendo, son de otra generación y hay cosas que no comprenden. Pero hay que explicar con amor".

Al mismo tiempo reveló que su padre nunca lo vio en esta versión suya. "Mi papá no sabe que voy a estar así (montado) en este programa. Lo va a ver, pero no sabe que voy a estar así". Y agregó humor "La tele es un buen lugar para enterarse", antes de elegir al team Lali para avanzar en la competencia de La Voz Argentina 2022. En tanto, sobre su pasión por la música reflexionó "Creo que la música tiene que ver con mi infancia, es yo jugando ser Britney Spears frente al espejo. La música es juego y alegría, y poder decir cosas que de otra manera no puedo decir".

Quién es Polina Piskova, la rusa que enloqueció a todos en La Voz Argentina 2022

El domingo comenzó la cuarta temporada de La Voz Argentina 2022 en la pantalla de Telefe, de la mano de Marley en la conducción y el verborrágico jurado compuesto por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky Montaner, que le ponen mucho ritmo al reality. En sólo tres emisiones muchos fueron los participantes que asombraron no sólo por su voz, sino por sus particulares historias de vida. Y anoche no fue la excepción, dado que cuando apareció Polina Piskova interpretando 'Seven Nation Army' de The White Stripes enloqueció a todos.

Se trata de una joven modelo y cantante rusa de 26 años nacida en Moscú, que vivió en Canadá y la vida luego la trajo hasta Córdoba donde vive desde hace seis meses. “Me mudé con mi familia a Canadá a la edad de 13 años. Mis papás eligieron ese país para darnos a mí y a mi hermana un futuro con más educación. Hoy en día, hablo cuatro idiomas. Fue muy formativo, pero no era tan cálido como había sido mi infancia” contó Polina ya en el video presentación antes de que tanto Ricardo como Mauy y Ricky Montaner y Lali Espósito pulsasen su botón para aprobar su ingreso al reality.

Polina Piskova.jpg Polina Piskova, la joven rusa que ingresó a La Voz Argentina 2022 esta semana.

“Tienes muchísimo talento para ofrecer. Tienes que seguir cantando y dejar que la gente te escuche”, fueron las palabras de Ricky Montaner hacia Polina tras su presentación. Mientras que Lali tras pedirle que interprete otra cosa le aseguró “Muero por vos, vení a mi equipo”, después de escucharle cantar en ruso.

Por último, Ricardo Montaner aludió a su nacionalidad y le dijo “Valoro tu valentía. Eres una extraordinaria cantante y se nota que tienes una luz interior. Siento que la música te da el derecho de levantar la mano en señal de libertad”, en clara referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, después de los intentos de cada jurado por conquistarla para su equipo, Polina optó por elegir el team de los venezolanos Mau y Ricky para ir por la gloria en esta edición de La Voz Argentina 2022.