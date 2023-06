Sandra Callejón habló sobre la grave denuncia de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto: "Me molesta que se lastimen"

"Tengo muy buena relación con Ricky pero yo por supuesto que voy a bancar a mi hermana. No tengo nada que decir de él, yo no estoy peleada con mi hermana. Lo que más quiero por la familia de ellos es que esto llegue a buen puerto, me molesta que se lastimen", explicó Sandra al respecto.

"No puedo creer ni dejar de creer (sobre la denuncia de Fernanda a Ricky). Yo no comparto un montón de cosas de ellos del día a día, nunca me contó nada del tema. Les dije que bajen la bronca, me duele que se lastimen así. Esto va a tener un final en algún momento. Es una situación horrible, lo van a tener que arreglar ellos", amplió.

Y remarcó: "Me incomoda la situación y lo van a tener que arreglar ellos. Les pedí imperiosamente a los dos que manejen esto de la mejor manera. No quiero echar más leña al fuego en algo que algunas cosas desconozco".

"No pienso que sea capaz de inventar semejante cosa (reiteró sobre la denuncia). Ellos no tienen por qué explicarme esa situación, tal vez les da verguenza hacerlo. Lo que más quiero es que esto termine bien", finalizó Sandra Callejón.

El tremendo problema que debe enfrentar María Fernanda Callejón tras denunciar a su ex, Ricky Diotto

En julio del 2022, María Fernanda Callejón confirmó que se separó del padre de su hija, Ricky Diotto. "Dimos todo por salvar la relación, pero hay cosas que suceden y son inevitables", expresó en LAM.

A menos de un año de anunciar la ruptura, la actriz denunció a su ex pareja por violencia de género. “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas”, manifestó en una nota con Infobae.

María Fernanda Callejón se presentó en la Justicia y abrió una causa contra Diotto, de la mano del Dr. Martín Francolino. Sin embargo, PrimiciasYa pudo saber que el letrado dio un paso al costado.

"Tomé la decisión de dejar de representarla. En lo Penal y en lo Civil había un abogado de nuestro estudio, pero tampoco sigue", manifestó el jurista en diálogo con este portal.

Ahora el momento, María Fernanda Callejón no se ha pronunciado sobre cómo seguirá adelante con su reclamo y quién será el abogado que tomará su caso. De todos modos, la actriz sigue firme en su postura.