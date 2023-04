Santi del Azar sorprendió a Ángel de Brito y a todas las angelitas con un regalo especial 

“Aprendí a ser quién yo soy en la vida porque me pegué contra millones de paredes desde muy joven. Me críe con una madre que trabajaba muchísimo para bancarme a mí, pero fue una madre sola porque mi viejo se fue cuando yo era muy chico. El no tener una figura paterna y todas las falencias que me faltaron se las agradezco porque yo aprendí a ser padre por como me hubiera gustado que fuese conmigo”, confesó el cocinero.

Tiempo después, su vida cambió con el nacimiento de su primer hijo, a quien llama con cariño “El Colorado”. “El nació cuando yo tenía 20 años y estaba transitando una adolescencia bastante complicada. Había caído en cosas en las que no tenía que caer y cuando comprendí que iba a ser papá decidí cambiar después de chocar contra la pared millones de veces. Mi hijo me ayudó a salir de esa zona oscura. No iba a permitir que él no tuviera a su padre”, contó en su momento

“Yo quiero ser para ellos el padre que no tuve. A veces me preguntó por qué papá hizo esas cosas y no estuvo en tantos momentos. Yo lo amo, lo amo con todas mis fuerzas a pesar de todo, pero lo hubiera necesitado tanto...”, destacó.

El nuevo proyecto gastronómico de Santi del Azar

Y ahora, Santi del Azar encara un nuevo proyecto profesional: "Hoy tengo también mi proyecto gastronómico que se llama Da Empanaditas. ¿Por qué elegí empanadas? Por que es un clásico bien argentino al cual le quería rendirle honor haciéndolo de una forma consciente y bien echa. Hoy hay montón de locales de empanadas pero sinceramente ninguno me mataba, entonces dije 'tengo que hacer un producto bien echo, casero, consciente de que la gente sea una empanada o un plato elaborado está gastando su manguito para poder comer bien', y es lo que hice. Un producto casero, hecho con amor y que realmente es increíble. La gente me manda mensajes para felicitarme de lo ricas que son".

Luego agregó: "El proyecto nació con Margarita, mi primer gran amor que hoy no está conmigo por cuestiones de la vida, pero siempre va a tener mi amor. Todo lo hicimos juntos, desde el diseño, la idea, los sabores, el concepto de hacerlas chicas, para que sean distintas y no como el resto. Todo fue hecho con mucho amor y hoy me toca seguir haciéndolo solo y con muchísimo amor".

"El concepto de que sean chicas es porque es algo distinto. Te sirve para unir a una picada distinta, algún evento, juntada con amigos, mandarle a los chicos al cole y realmente no las comías en ningún lado, solo que vayas a algún evento y ahí te las servían. Me gusta ser distinto y no como el resto", destacó.

"Los sabores que hoy tenemos son tres, pero pronto se vienen tres más. Nos encantaría poder llegar a todo el país con estas empanaditas y tener locales donde la gente pueda ir a comprarlas congeladas y cocinadas. Sentarse, probarlas, tomarse algo y si quieren llevarse para su casa también", expresó.

"Los comentarios que me llegan de la gente cuando las prueban no tienen nombre, cada vez que recibo uno me da piel de gallina y me dijo 'Santiago estas haciendo las cosas bien'... Como dije desde que empecé, cocinar con amor tiene resultados increíbles en la gente", indicó.

Y en la noche del jueves, Santi de Azar fue al estudio de LAM y sorprendió al conductor, Ángel de Brito, y a sus panelistas, llevándole sus exquisitas empanadas. Además, le dijo al periodista que tiene ganas de estar en el Bailando 2023 y hasta ya grabó un video para el casting del programa que Marcelo Tinelli hará desde julio en América.

"Desde chico siempre me gusto bailar, cantar y el arte en sí. Y la cocina, darle de comer a la gente algo que hiciste con tus propias manos es arte", dijo el cocinero.