Santiago del Azar saltó en defensa de Majo Martino y fulminó sin piedad a Locho Loccisano

“Por qué sos poco hombre… Porque hace cuánto terminaste la relación… Hace cuánto, muy poco tiempo y estás ahí haciéndote el goma con mujeres siendo público, sabiendo que te pueden sacar fotos y sabiendo que, de repente, capaz que no, le podés generar algo feo a esa persona con la cual compartiste tanto tiempo”, siguió.

Del Azar advirtió que las actitudes de Locho pueden repercutir negativamente en Majo. "Capaz que esa foto a ella le afecta o capaz que no, pero lo que estás haciendo es de goma, man, y sabes qué es de poco hombre. Cuidala un poquito a Majito, man. Y cuidate vos también”, remarcó.

“Sabemos todos que sos facha, que el pelo blanco te que rebien, que te poés levantar a todas… Pero cuidala un poco a Majo, man”, enfatizó.

“Me decís poco hombre a mí, papanatas… Me das recomendaciones a mí de lo que tiene que comer Majo, de lo que le gusta… Estás quedando como un goma porque me estás diciendo a mí lo que tengo que cocinar. Yo lo averiguo”, añadió.

Finalmente, Del Azar acusó a Locho de construir su carrera en base a mentiras. "Lochito dejá de manejarte con las mentiras. Llegaste a donde estás por manejarte solo con mentiras”, concluyó.

Embed

Majo Martino quebró en llanto al revelar la dura enfermedad que enfrentó: "Estaba muy asustada"

Majo Martino abrió su corazón al aire en el ciclo Mañanísima, El Trece, y tras escuchar un testimonio de Wanda Nara hablando de su salud, la periodista reveló que tuvo cáncer de mama a fines de 2022.

La panelista contó que sintió una "bolita" en uno de sus pechos, se hizo una biopsia, y el resultado, el cual se enteró el 31 de diciembre, le arrojó que tenía cáncer de mama.

"Estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono y me paso la mano por la mama sin querer, y me siento una bolita chiquitita. Ya yo me había hecho una mamografía y no me salió nada raro. Llamo a mi ginecóloga al día siguiente, me fui a hacer una ecografía y dijeron 'no es nada para alarmarse, pero yo te diría que hagamos una biopsia'", inició emocionada Majo Martino.

Y continuó con valentía: "Fui a hacerme la biopsia, yo estaba preparándome para la obra en Carlos Paz, era un momento tan lindo... Me hice la biopsia y tardaba un mes el resultado. 31 de diciembre, estábamos en Córdoba, en Carlos Paz, recibo por mail el diagnóstico y era cáncer de mama".

Embed

"No sabés el miedo que yo tenía, en plena temporada... Imaginate, Año Nuevo, estaba con la familia de Locho y mi familia en Carlos Paz. Hablé con la ginecóloga y el cirujano, todo fue rápido, me dicen te operás el 17 de enero. Yo en ese momento no quería contar nada, estaba muy angustiada, muy triste, muy asustada", agregó envuelta en llanto Majo Martino.

Y comentó: "Me operé, a los 10 días volví y seguí con la obra de teatro. Fue un verano que fue una película de terror. Me dijeron que había que hacer tratamientos preventivos. En marzo llegaba de Córdoba y arrancaba el tratamiento, me hice quimio y rayos. Perdí pelo".

Además, indicó que justo se dio en el momento en que se conocía en los medios de la denuncia de Flor Moyano y a su hermano Juan Martino: "Fue terrible y aparte sucedía en el medio de lo que había pasado con mi hermano, por eso yo no quería ir a ningún programa de tele. Pero no por lo de mi hermano, sino porque se me estaba cayendo el pelo y para la tele es muy importante el tema de la imagen. Yo le puse onda, seguía yendo al gimnasio", explicó la morocha.

Y sobre el tratamiento que realizó, Majo Martino llamó a realizarse chequeos médicos y explicó: "Arranqué en marzo, fueron 6 sesiones de quimioterapia cada 21 días. La llevé, tuve algunas incomodidades. Terminé en junio. El cáncer se había ido con la operación, pero el tratamiento posterior era preventivo".