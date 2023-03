Santiago del Moro ventiló problemas internos de la casa de Gran Hermano 2022 ante la ola de calor

Esos cortes llegaron hasta Gran Hermano y una parte de la casa quedó sin luz, esto provocó que tengan que modificar las formas de trabajo: “Tienen mucho calor porque parte de la casa está sin luz y estamos trabajando con grupo electrógeno”.

“Estamos en Capital Federal y en toda la zona del AMBA tiene temperaturas altas hace 13 ó 14 días con un temporal tremendo de calor. Por eso una parte de la casa está sin luz y estamos trabajando como podemos. Los aires hacen lo que pueden”, comentó Del Moro tras ver que todos los participantes se quejan del calor que en la casa.

Gran Hermano

Gran Hermano 2022: Santiago del Moro explicó por qué pidió ayuda profesional para anunciarle a Romina el encuentro con sus hijas

Tras las múltiples repercusiones que generó el reencuentro de Romina Uhrig con sus tres hijas -Mía, Nina y Felicitas- en Gran Hermano 2022 el lunes pasado, este martes Santiago del Moro le explicó a la audiencia cómo se gestó y por qué pidió la ayuda profesional de los psicólogos de la casa para abordar la situción.

“Les quiero contar algo que no se sabe. Había mucha especulación con este encuentro y qué iba a pasar. No era un encuentro fácil. Sabíamos que si Romina llegaba a esta instancia, iba a ver a sus hijas. Y digo esto porque los últimos cuatro finalistas son los que reciben a sus familiares en la casa”, empezó contando en vivo el conductor de Telefe anoche.

“Y mucha gente me preguntó por qué primero hablé con Romina, le avisé y no fue una sorpresa. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en pantalla, decirle ‘andá, que tenemos una sorpresita’ como cuando les dije que vayan y había dos motos”, continuó.

Fue entonces que Del Moro detalló parte de la charla con los psicólogos que lo asesoraron: “Entonces, lo que hice fue asesorarme con gente profesional y les pregunté a los especialistas de qué manera abordar a una mamá que hace 5 meses que no ve a sus hijas y de qué manera ir llegando hasta ese punto que le tengo que comunicar que vaya al SUM que están las hijas”.

“Fue un shock seguramente para ella. A mucha gente le cayó bien, otra gente no le creyó, pero eso ya correrá por cuenta de ustedes. Yo sólo les cuento qué pasó”, concluyó con su habitual sonrisa antes de seguir adelante con exitoso programa que transita las últimas instancias antes de consagrar al campeón de esta edición de Gran Hermano.