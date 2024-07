Se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala: las imágenes de la boda del año

Por otro lado, el vestido que lució la cantante fue de Dolce&Gabbana, Dybala, en tanto, usó un traje de Battistoni. Oriana, además, se maquilló con Bettina Frumboli y la peinó Zarcarías Guedes, el mismo estilista de Tini Stoessel y Nathy Peluso.

La ceremonia, que comenzó después de las 16.30, fue oficiada por el mismo sacerdote que casó a los padres de Oriana, Ova Sabatini y Catherine Fulop. Más tarde, luego de intercambiar votos y anillos, hubo cena y baile.

La grave acusación del entorno de Gabriela Sabatini a Catherine Fulop y Ova: "Es durísimo"

Mucho se habla de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y hace unos días se conoció que Gabriela Sabatini, tía de la artista, será la gran ausente del evento.

Luego se conoció que la relación entre la consagrada ex tenista y su hermano Ova Sabatini y su pareja Catherine Fulop es distante hace ya un largo tiempo.

En este sentido, Guido Záffora contó en el ciclo Intrusos, América TV, que Gabriela efectivamente no asistirá a la boda de la joven con el futbolista y dio detalles tremendos de lo cuentan en el círculo cercano a Gabriela sobre por qué ella se alejó de Cathy y Ova.

"Es durísimo lo que me están contando de parte del círculo de Gabriela Sabatini", adelantó el panelista. Y siguió: "Gaby estaba a pleno con su mamá y se cansó del abuso de Ova y Cathy de toda la vida, dice que vivieron de Gabi".

Se trata de Betty Garófalo de Sabatini, la madre de Ova y Gaby, quien falleció en 2021. "Acá es la parte más dura que obviamente viene de ese lado", siguió el periodista.

Y contó qué le contaron desde el círculo cercano a la ex tenista: "Cathy se habría quedado con joyas de Betty, se habría enterado Gaby de esto y que se las ponía antes de que se muera".

"De su lado me dicen que Gaby es lo más bueno del mundo", sostuvo Guido. Y destacó sobre la relación entre Oriana y su tía: "Me dicen que Gaby se llevaba re bien con Oriana".

Otros que estarán ausentes al casamiento de la familia de los novios son los hermanos de Paulo Dybala: "No asistirían al casamiento por una pelea reciente, ellos son Gustavo y Mariano, hermanos de Paulo. No estarían invitados por una pelea de los últimos meses y la relación no estaría del todo bien", informó el panelista.