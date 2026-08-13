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EN BUSCA DE UN HOGAR

El pedido desesperado de las amigas de Leandro Rud para encontrarle familia a su perrito Tony

Tras la muerte de Leandro Rud, la mayoría de sus perros ya encontró una familia. Sin embargo, Tony sigue esperando un hogar especial que pueda brindarle el cuidado y amor que necesita.

13 ago 2026, 13:00
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El pedido desesperado de las amigas de Leandro Rud para encontrarle familia a su perrito Tony

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El pedido desesperado de las amigas de Leandro Rud para encontrarle familia a su perrito Tony

El pedido desesperado de las amigas de Leandro Rud para encontrarle familia a su perrito Tony

A pocos días de la muerte de Leandro Rud, el dolor continúa presente entre quienes compartieron con él no solo momentos de trabajo, sino también una profunda pasión por los animales. En ese contexto, referentes del refugio y centro de adopción Dos Orejas y de Zoonosis de Escobar decidieron hacer público un pedido muy especial: encontrar una familia para los tres perros del empresario que todavía esperan un hogar definitivo.

Macarena Lemos, una de las creadoras de Dos Orejas, ubicado en Ingeniero Maschwitz, y Natalia Baquela, responsable del cuidado de los animales en Zoonosis, conversaron con el ciclo Puro Show (El Trece) y expresaron tanto su tristeza por la partida de Rud como su deseo de que sus mascotas puedan ser adoptadas.

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La conmovedora historia de Tony, el perro de Leandro Rud en adopción tras la muerte del representante

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Durante la entrevista, Lemos, quien además fue modelo representada por la agencia de Rud años atrás, recordó el vínculo que los unía y destacó el papel que él tuvo en el crecimiento del proyecto dedicado a los animales. “Trabajé muchísimo tiempo con él y el amor por los animales nos unió. Esto creció un poco gracias a él”, expresó.

En la recorrida realizada por el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, también mostraron cómo se encuentra Tony, uno de los perros que pertenecía al representante y que aún no logró ser adoptado.

Por su parte, Natalia Baquela brindó detalles sobre la personalidad del animal, que padece una discapacidad motriz producto de un accidente. “Es un perrito muy particular. Era bastante malcriado por Leandro y siempre hizo lo que quiso”, señaló entre sonrisas al ver cómo el perro recorría el predio con total libertad.

La proteccionista también explicó que la ausencia de Rud afectó profundamente a sus mascotas. “Ellos nos esperan. Estaban tristes cuando no estaba Leandro. Todos los que están en familia ya están mejor”, comentó al referirse a los animales que ya fueron adoptados.

Actualmente, además de Tony, todavía buscan hogar Caco y Chicha. Con una cuota de humor, Baquela definió la relación entre ambos al afirmar: “Son como Nu y Eve”.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando recordó la estrecha relación que mantenía con Rud. “Teníamos una relación estrecha. Era un genio. Lo vamos a extrañar un montón”, manifestó con visible emoción.

Luego reveló que el empresario nunca dejó instrucciones específicas sobre el futuro de sus perros, ya que mantenía la esperanza de recuperarse. “Tenía esperanza de vivir. Duele. Es un amigo nuestro que perdimos y nos ayudó mucho. Era una persona extremademente generosa. Estamos muy sentidos todos”, confesó.

Por último, Baquela aseguró que siente que Leandro Rud continúa acompañándolos de alguna manera en esta misión. En ese sentido, sostuvo que el representante los guía “desde el cielo” para que cada una de las mascotas que aún esperan una familia pueda encontrar finalmente el hogar que merece.

De qué murió Leandro Rud

El pasado viernes 7 de agosto murió Leandro Rud, reconocido representante de modelos que impulsó las carreras de figuras como Loly Antoniale, Alejandra Maglietti y Jesica Cirio, entre muchas otras.

El mánager había sido diagnosticado en 2014 con un tumor maligno en las glándulas salivales. Con el paso del tiempo, la enfermedad hizo metástasis en los huesos y distintos órganos, marcando profundamente su vida cotidiana.

A partir de su diagnóstico, Rud decidió transformar varios aspectos de su rutina. Entre ellos, incorporó la natación en aguas frías como una práctica habitual, ya que estaba convencido de que podía contribuir a mejorar su calidad de vida.

Además, el empresario tomó otra decisión importante en el plano personal: priorizó los vínculos que consideraba positivos y se distanció de aquellas relaciones que sentía que no le hacían bien.

En sus últimos años, eligió rodearse de amigos cercanos y de sus perros, que ocuparon un lugar fundamental en su vida y fueron una compañía permanente durante su lucha contra la enfermedad.

     

 

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