El pedido desesperado de las amigas de Leandro Rud para encontrarle familia a su perrito Tony

Por su parte, Natalia Baquela brindó detalles sobre la personalidad del animal, que padece una discapacidad motriz producto de un accidente. “Es un perrito muy particular. Era bastante malcriado por Leandro y siempre hizo lo que quiso”, señaló entre sonrisas al ver cómo el perro recorría el predio con total libertad.

La proteccionista también explicó que la ausencia de Rud afectó profundamente a sus mascotas. “Ellos nos esperan. Estaban tristes cuando no estaba Leandro. Todos los que están en familia ya están mejor”, comentó al referirse a los animales que ya fueron adoptados.

Actualmente, además de Tony, todavía buscan hogar Caco y Chicha. Con una cuota de humor, Baquela definió la relación entre ambos al afirmar: “Son como Nu y Eve”.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando recordó la estrecha relación que mantenía con Rud. “Teníamos una relación estrecha. Era un genio. Lo vamos a extrañar un montón”, manifestó con visible emoción.

Luego reveló que el empresario nunca dejó instrucciones específicas sobre el futuro de sus perros, ya que mantenía la esperanza de recuperarse. “Tenía esperanza de vivir. Duele. Es un amigo nuestro que perdimos y nos ayudó mucho. Era una persona extremademente generosa. Estamos muy sentidos todos”, confesó.

Por último, Baquela aseguró que siente que Leandro Rud continúa acompañándolos de alguna manera en esta misión. En ese sentido, sostuvo que el representante los guía “desde el cielo” para que cada una de las mascotas que aún esperan una familia pueda encontrar finalmente el hogar que merece.

De qué murió Leandro Rud

El pasado viernes 7 de agosto murió Leandro Rud, reconocido representante de modelos que impulsó las carreras de figuras como Loly Antoniale, Alejandra Maglietti y Jesica Cirio, entre muchas otras.

El mánager había sido diagnosticado en 2014 con un tumor maligno en las glándulas salivales. Con el paso del tiempo, la enfermedad hizo metástasis en los huesos y distintos órganos, marcando profundamente su vida cotidiana.

A partir de su diagnóstico, Rud decidió transformar varios aspectos de su rutina. Entre ellos, incorporó la natación en aguas frías como una práctica habitual, ya que estaba convencido de que podía contribuir a mejorar su calidad de vida.

Además, el empresario tomó otra decisión importante en el plano personal: priorizó los vínculos que consideraba positivos y se distanció de aquellas relaciones que sentía que no le hacían bien.

En sus últimos años, eligió rodearse de amigos cercanos y de sus perros, que ocuparon un lugar fundamental en su vida y fueron una compañía permanente durante su lucha contra la enfermedad.