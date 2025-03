Se complica la situación laboral de Wanda Nara en medio de su batalla con Mauro Icardi

"Me dijeron por dos motivos: uno, tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef -no estuvo en los planes hacer MasterChef este año porque es un programa muy caro aparte-, pero no se va a hacer", comenzó informando la periodista.

Embed

Al tiempo que agregó que "lo que se va a hacer es Gran Hermano hasta junio, julio, y cuando termine empezará La Voz. Esas son las únicas apuestas de proyectos de este año de Telefe". "O sea que Wanda y su lugar con lo que ella pensaba que era MasterChef, o Bake Off, no hay lugar. Incluso los productores que trabajaban en estos proyectos ya fueron redistribuidos en el canal en otros proyectos", aseguró.

Y la otra mala noticia para Wanda es que, según Varela, Nara estaría "freezada en el canal". "Por ahora no quieren tenerla en la pantalla", remarcó. En tanto, donde sí estaría confirmada la ex de Icardi sería para conducir la segunda temporada de Love is Blind para la plataforma de Netflix para mediados de año.

Wanda Nara - futuro incierto - captura Intrusos.jpg

La odiosa reacción de Wanda Nara ante la fiesta de cumpleaños que Mauro Icardi le organizó a la China Suárez

En la noche del domingo, mientras la China Suárez disfrutaba con su familia y amigos de un gran festejo de cumpleaños en el Four Seasons, Wanda Nara manifestaba bronca por este evento.

Según contó Majo Martino en Puro Show (El Trece), la empresaria estaría indignada por esta celebración, especialmente porque el jugador 'despilfarra' la plata que no le pasaría a sus hijas.

"Debe la cuota de diciembre de la obra social, no paga alimentos desde octubre del 2024, no ve a las nenas, no viene a los cumpleaños de las hijas ni tampoco les manda regalos pero gasta en esto", habrían sido las palabras de Wanda quien además habría definido la fiesta de cumpleaños de la actriz como 'una mersada tipo casamiento'.

Wanda Nara

Cabe recordar que mientras la Justicia intenta organizar un régimen de visitas justo para todas las partes, Wanda sigue sin cumplir con la medida judicial que la obligó a entregar a las nenas a su papá que, según denunció, no puede tener contacto con ellas desde principios de enero.

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, presentó la semana pasada toda la documentación necesaria para que un juez de menores intervenga con la fuerza pública y lleva a Francesca e Isabella a la casa de su padre. Mientras tanto, los adultos se siguen tirando con todo.