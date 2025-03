Se conocieron chats y videos que muestran lo peor de la interna en la familia Cormillot

"Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarlos. La suegra de mi hermano quedó re triste y por cinco minutos hasta me dio pena mi papa", escribió en un mensaje que mandó por equivocación a un grupo de tejido.

Siguiendo con el chat, en otro mensaje, habló acerca del cumpleaños de su sobrina y lo enfurecida que estaba por una actitud que tuvo Estefanía. "El cumple de mi sobrina era todos de negro porque ella en un momento se ponía un rojo y abrían la pista de baile", contextualizó.

En tanto, completamente indignada y buscando complicidad con sus compañeras, comentó: "¿De qué color apareció la esposa de mi padre? Fucsia".

Por último, compartió un video donde se los veía a los tres caminando por los pasillos de la clínica Cormillot en el cual Estefanía los corría visiblemente enojada.

La hija mayor de Alberto Cormillot destapó una fuerte interna familiar con su papá y Estefanía Pasquini

El pasado 31 de agosto el famoso médico Alberto Cormillot cumplió 86 años, y un detalle que llamó fuertemente la atención, fue la ausencia de su hija mayor, Reneé, al momento del especial festejo familiar.

A raíz de este episodio, el periodista Fede Flowers se comunicó con la hija del médico, quien sorprendió al revelar una difícil interna familiar con Estefanía Pasquini, lo cual también afectó la relación con su papá.

“No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones. No quiero armar lío, solo digo que con Adrián está todo más que bien", aseguró Reneé en dialogo con el periodista por WhatsApp.

renee-cormillot 1

renee-cormillot-2

Si bien no dio detalles del motivo que la llevó a cortar lazos familiares, Reneé continuó con fuertes declaraciones y expresó: “Hay turbulencia. Supongo que ya pasará. Por ahí soy yo que soy la oveja negra de la familia”.

Por su parte, Flowers también obtuvo la versión de Pasquini, quien además confesó que Reneé no mantiene relación alguna con el hijo que ella tuvo con el médico.

“Siempre está invitada. Lo que pasa es que por ahí los fines de semana ella no quiere dejar a los perros solos…Vive lejos. Si ella no está en buenas relaciones con el padre ya es tema de ellos, no me meto”, respondió con respecto al conflicto familiar.