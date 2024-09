En medio de la crisis familiar, Alberto Cormillot celebró los tres años de su hijo Emilio

"Quiero compartir mi alegría y orgullo al ver la felicidad que nos damos Emilio y yo. Hacia décadas que no subía a una calesita y hoy no me canso de hacerlo. Emilio hoy cumple 3 años, y espero poder acompañarlo muchos más", escribió el reconocido doctor.

Alberto Cormillot cumpleaños Emilio

Cabe destacar, que sus palabras no pasaron desapercibidas ya que además reveló el divertido apodo que le pusieron al pequeño. "Feliz Cumple 'Mini Cormi', como dice una gran amiga! y gracias a todos los que generosamente nos mandaron sus cariños!!!", expresó.

Por su parte, Estefanía escribió: "Muy feliz cumple amor único de nuestras vidas. Tanto tanto te deseamos y buscamos una y otra vez, nos caímos y nos volvimos a levantar para seguirte buscando porque sabíamos que iba a ser hermoso cuando llegaras".

"Te amamos hasta el infinito, sos literalmente lo más hermoso que existe, bueno, dulce, cariñoso y no cambiaríamos nada de lo q hemos pasado, pasamos y pasaremos porque vale todo la pena por vos mamorcito corazón", agregó entre tantas palabras de amor.

Estefanía Pasquini cumpleaños Emilio

La hija mayor de Alberto Cormillot destapó una fuerte interna familiar con su papá y Estefanía Pasquini

El pasado 31 de agosto el famoso médico Alberto Cormillot cumplió 86 años, y un detalle que llamó fuertemente la atención, fue la ausencia de su hija mayor, Reneé, al momento del especial festejo familiar.

A raíz de este episodio, el periodista Fede Flowers se comunicó con la hija del médico, quien sorprendió al revelar una difícil interna familiar con Estefanía Pasquini, lo cual también afectó la relación con su papá.

“No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones. No quiero armar lío, solo digo que con Adrián está todo más que bien", aseguró Reneé en dialogo con el periodista por WhatsApp.

renee-cormillot 1

renee-cormillot-2

Si bien no dio detalles del motivo que la llevó a cortar lazos familiares, Reneé continuó con fuertes declaraciones y expresó: “Hay turbulencia. Supongo que ya pasará. Por ahí soy yo que soy la oveja negra de la familia”.

Por su parte, Flowers también obtuvo la versión de Pasquini, quien además confesó que Reneé no mantiene relación alguna con el hijo que ella tuvo con el médico.

“Siempre está invitada. Lo que pasa es que por ahí los fines de semana ella no quiere dejar a los perros solos…Vive lejos. Si ella no está en buenas relaciones con el padre ya es tema de ellos, no me meto”, respondió con respecto al conflicto familiar.