Se conocieron escandalosos detalles de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

"Dio nota y ¿a quién criticó? A Sabrina Rojas. Dijo que se terminó de separando de Luciano Castro por ella, que lo intento... Flor Vigna es una chica rarísima que no se vincula con nadie. El título es: Mica Viciconte tenía razón. Es oscura. Es zorra. Va por atrás", lanzó la angelita.

Yanina advirtió que Flor tiene un pasado que la condena. "Ella tuvo rumores con Pedro Alfonso, les cag... la vida a Mati Napp y a Nico Occhiato", agregó.

La integrante histórica de LAM afirmó que la actriz y cantante está generando todo este revuelo para sacar un rédito. "Ahora, para promocionar el disco, Vigna apuntó a Sabrina y dejó picando que se separó de Luciano por culpa de ella. Y Sabrina Rojas no quiere saber nada con Luciano Castro", sostuvo.

Al finalizar, Yanina reveló que Flor Vigna no se interesó por vincularse con los chicos de su ex, al contrario de lo que ella manifestó en diferentes notas. "Nunca intentó ni ser buena con los chicos de Luciano porque no les dio bola", sentenció.

flor vigna.jpg

El durísimo mensaje de Sabrina Rojas que apuntaría a Flor Vigna: "Todo está a la vista"

La tensión entre las ex de Luciano Castro continúa. Sabrina Rojas publicó este lunes un durísimo mensaje en sus historias de Instagram que estaría dedicado a Flor Vigna.

“Cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres, con cuatro... siempre mujeres. Habla mucho de ella, ¿no? Me quedo tranquila porque todo está a la vista, o casi todo”, escribió la modelo en sus redes sociales.

La supuesta pelea entre ambas habría surgido luego de que la bailarina responsabilizara a Rojas, madre de los hijos de Castro, por su ruptura con el actor.

En Socios del Espectáculos (El Trece), cuando le preguntaron a Vignia si la decisión de separarse con Castro había tenido algo que ver el trato que él tenía con su expareja, ella había expresado: "Y sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos, y sí terminó influenciando".