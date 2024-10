Se conocieron los resultados de la autopsia a Liam Payne, ex One Direction

Y añadió: “Todavía no está el resultado toxicológico. La gente que hizo la autopsia me dice que el resultado va a estar en una semana o en 10 días”.

Por su parte, al médico Guillermo Capuya, que estaba como invitado en el programa de Carmen Barbieri, se le preguntó si se pueden acelerar los tiempos de los exámenes para determinar si Liam Payne consumió sustancias y el profesional respondió.

“En tejidos tarda más, en fluidos menos. Hay cosas que se pueden determinar rápidamente”, expuso Capuya.

“A través de la orina uno pueden saber 10 drogas. Se puede saber qué consumió, no la cantidad. Eso se sabe en la concentración de los tejidos”, afirmó el médico.

liam payne.jpg

La muerte de Liam Payne: se realizó la autopsia y se conoció qué buscan los peritos

En la tarde del miércoles se conoció la trágica noticia de la muerte de Liam Payne, el ex integrante del grupo One Direction que murió tras caer desde el balcón ubicado en el tercer piso de un hotel de Palermo donde se encontraba alojado.

Médicos del SAME llegaron rápidamente al lugar alertados por una llamada desde el hotel el miércoles por la tarde por los ruidos que se escuchan dentro de la habitación y se constató de inmediato la muerte del famoso cantante británico tras caer a un patio interno.

Lo cierto es que por la noche se realizó la autopsia al cuerpo del cantante de 31 años donde los peritos buscan determinar las causas de su deceso y buscan determinar si previo al fatal desenlace hubo o no consumo de drogas, debido a lo que se encontró dentro de la habitación.

“Todavía no hay respuestas oficiales. Lo único oficial es que la autopsia terminó ayer cerca de las 23.30 horas. El cuerpo del ex cantante de One Direction había sido trasladado a la morgue de Viamonte al 1200 cerca de las 20.30”, indicó Cecilia Insinga en el noticiero Arriba argentinos, El Trece, desde la puerta de la morgue.

“¿Qué buscaban los peritos forenses? Si había ingerido drogas, algo que está declarado por la gente del hotel por cómo encontraron la habitación del hotel y por el personal del SAME. Había restos de droga por todos lados, encendedores, cigarrillos de marihuana”, continuó la periodista.

“Pero más allá de lo que encontraron en el hotel, los peritos forenses tienen que determinar qué es lo que había ingerido y si las sustancias le provocaron la situación en la que estaba este hombre”, detalló Insigna sobre la autopsia al cuerpo de Liam Payne.