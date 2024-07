Se conoció cómo fue la incontenible reacción de Mauro Icardi después que Wanda Nara le dijo que quería separarse

Y agregó sobre cómo Mauro intenta que Wanda revea su postura: “Los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes. Hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él”.

“Mauro está enceguecido, no entiende la palabra de Wanda cuando le dice ‘hasta acá llegamos, este amor se terminó. Lo dimos todo, lo intentamos mil veces’. Mauro no lo quiere entender, no quiere escuchar a Wanda”, remarcó la panelista.

Además contó que Wanda ya está un tanto agotada de la insistencia del futbolista en querer reflotar la situación: “En varias oportunidades, ella deja el teléfono alejado porque ya le parece muy insistente en la manera en cómo se está expresando”.

“Lo que siente Wanda es que ella tomó una decisión y necesita que respeten la decisión que tomó porque en el medio hay una familia. La decisión ya la tomó, y no se mueve ni un poco de ahí”, cerró Cora Debarbieri.



El firme comunicado de Wanda Nara tras confirmar su separación de Mauro Icardi: "Me toca seguir sola"

Wanda Nara compartió en sus redes sociales un breve comunicado para ponerle fin a las especulaciones sobre su separación de Mauro Icardi y profundizó en los verdaderos motivos de su difícil decisión.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho a que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Luego reconoció las razones que la llevaron a ponerle a fin a su matrimonio de diez años y admitió: “Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, aclaró ya que estos días los nombres de la China Suarez y L-Gante no tardaron en aparecer.

Junto a Icardi, Wanda tuvo a sus dos hijas mujeres Francesca e Isabella y hasta el momento el jugador también convivía con los hijos de Maxi López, Constantino, Valentino y Benedicto. “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, finalizó.