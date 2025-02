Se conoció el verdadero plan de la China Suárez en Turquía con Mauro Icardi: "El objetivo es..."

“Vamos a ir con la China Suárez en Turquía. Dicen que está volviendo loco a todos los turcos. El objetivo de ella es entrar en el mercado de la actuación de Turquía, en Estambul. Las novelas turcas son furor en el mundo”, agregó.

Y Estefi Berardi concluyó: “Lo que me dicen es que Mauro no quiere seguir jugando en Turquía. Él fue también para ver qué pasaba con su contrato porque él no quería seguir en ese país. Ahora hay que ver qué contrato tiene, qué tiene que cumplir y qué no. Lo que sí, no me paraban de llegar mensajes de gente que decía en Turquía que la aman a La China Suárez. ¡Enloquecidos!”.

mauro y la china.jpg

mauro china.jpg

Cómo será el futuro amoroso de la China Suárez y Mauro Icardi según el tarot

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran inseparables desde las redes sociales después de blanquear el romance y en medio de su romántico viaje a Europa se conoció cómo será el futuro de la pareja.

Osvaldo De Bara, especialista en tarot, estuvo invitado al ciclo El impertinente que conduce Tomás Dente y se refirió a cómo serán los próximos meses de la actriz y el futbolista y se ve o no futuro en el vínculo.

"Se vienen firmas que son muy importantes para Mauro, viene crecimiento, viene proyección", aseguró De Bara, augurando un buen futuro para Mauro Icardi.

"Y como les dije, en seis meses vamos a estar hablando más de la China, de Mauro y el éxito, que de la pareja de Wanda Nara y L-Gante”, agregó el especialista.

En esa línea, continuó: "De acá a seis meses no vamos a estar hablando del tema porque L-Gante se va a cansar de esta relación".

"Es una relación donde hoy ella se siente muy fuerte pero en realidad L-Gante le tiene mucha paciencia, apuesta a la relación", marcó el tarotista sobre el noviazgo de la mediática y el cantante.

Por último, sostuvo algo totalmente distinto para Icardi y Suárez: "La relación de la China y Mauro va a ser una relación que se sostenga más en el tiempo y se va a fortalecer y crecer muchísimo", afirmó en base a lo que le indican las cartas.