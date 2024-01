Se conoció el video del ensayo donde Milett Figueroa sufrió la lesión que la dejó fuera del Bailando 2023

En medio de la angustia por no poder seguir en el certamen, el coach de la modelo peruana compartió en sus redes historias un fragmento de la coreografía y escribió: “Un ensayo y había salido esto. Ya fue, ¿sale mostrarla en la plaza?”.

En el clip, se puede observar como en reiteradas ocasiones Milett tiene marcados movimientos de cabeza, los cuales finalmente le generaron la lesión cervical.

“Milett no quería mostrar este ensayo para no dar lástima, ni mostrar un trabajo a medio hacer. Pero lo subió su coach de dos galas", comentó Ángel de Brito al citar el video en su cuenta de X.

La angustia de Milett Figueroa al quedar eliminada del Bailando 2023: "Me hubiera encantado seguir"

Ayer por la noche Marcelo Tinelli confirmó que Milett Figueroa quedó eliminada del Bailando 2023 (América) tras sufrir una lesión en las cervicales y no poder presentarse al próximo ritmo.

Con esta noticia, la actual pareja del conductor decidió escribir un posteo en sus redes sociales para despedirse del programa y agradecer por la gran oportunidad.

"Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imagine que una lesión en la cervical me podía dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van", aseguró.

A continuación, agradeció a su equipo y por supuesto, a la producción del programa ."Me encantó conocerlos, no me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble, me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros, se todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo", destacó.

"Aprendí y disfruté demasiado, me hubiera encantado seguir dándolo todo, para ver hasta donde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias doctor Furman, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar", finalizó.