Se conoció de qué vive Silvia Süller tras alejarse de la televisión y poder llegar a fin de mes

“Se adecuó a esta nueva vida. Está jubilada, vive de la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Y eso también, ¿viste lo del cafecito? Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos y es como plata”, comentó Guido Süller en su visita a Intrusos, América Tv, cuanto al presente de su hermana.

El conductor de Patria y Familia, Luzu TV, contó cómo es el método que eligió la ex pareja de Silvio Soldán para obtener ganancias sin moverse de su casa y aclaró que no tiene vínculo con ella, aunque sí con su sobrina Marilyn.

“Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Te amigas y tiene esa cosa de posesión y de querer abrazarte... Es con ella 24 horas, o guerra o muerte directamente”, detalló el mediático.

Recordando aquellos años de tremenda exposición en los medios, Guido comentó: "Cuando hice Zap estaba mareado. Ya no podía frenar, tenía guardias, se desbordó. En un momento tenía tanta guardia de medios que viví 15 días en un hotel y era exclusivo de Intrusos, solamente venía acá".

La foto íntima de Silvia Süller y Silvio Soldán que se volvió viral

Silvia Süller estuvo hace unos días en el programa A la tarde, América Tv, y contó varios secretos del mundo del espectáculo y se refirió a su escandalosa relación con Silvio Soldán, quien fue su pareja durante siete años y padre de su hijo Christian.

Süller estuvo casada a finales de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990 con el popular animador y reconoció que él “la dejó en la calle”.

“Fue muy triste porque fue el 10 de febrero, en mi cumpleaños. Yo sentía ruidos estando dentro de mi habitación y cuando salgo había gente por todos lados, un policía, un abogado, un escribano. Había un camión y me hicieron una mudanza”, recordó la mediática.

Y añadió, fiel a su estilo, sobre la intimidad con el conductor: “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.

Luego, desde las redes sociales, la ex vedette subió una imagen de un ejemplar de la recordada revista Radiolandia 2000 en la se puede leer en la que se puede leer en el título: “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, y una imagen de los dos con copas brindando y la mediática con ropa de encaje.