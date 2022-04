Se conoció un video inédito de la pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Embed

"En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas... Esta señora, a esas personas, no las registra y dice 'nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?'", describió Yanina.

Con mucha ironía, la rubia le aconsejó a Rosenfeld que busque un asistente. "Si querés que alguien te haga algo, contratá un asistente y poné guita porque ni el remís te pagás. ¡Sos una miserable!", exclamó.

El origen del enfrentamiento entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre

La guerra está declarada. Yanina Latorre y Ana Rosenfeld no se pueden ni ver.

El origen del conflicto se remonta a un par de días atrás, cuando la mujer de Diego Latorre estaba opinando sobre dichos de la primera dama Yabiola Yáñez en una entrevista.

En sus historias en Instagram, Yanina explicó qué fue lo que le molestó de esa situación.

"Ella te tira abajo todo. Era el pico de rating del programa, Ángel leía la nota de Fabiola Yañez, yo estaba siendo tendencia y la señora quería que me calle. Cierre la boca, míreme y aprenda a hacer panelismo", detalló la histórica angelita.

Ante el revuelo, este lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito decidió pasar un video de las cámaras de seguridad, donde se ve lo que pasa en el corte de su programa tras la discusión sobre los dichos de la primera dama.

En esa grabación, se observa a Rosenfeld acercándose a Yanina para intentar conversar.

"Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo", recordó la mujer de Diego Latorre.

"¿Estabas enojada? ¿Por qué?", le preguntó Ángel de Brito. "Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no deja habla'. Me pareció una falta de respecto que hiciera callar", argumentó Yanina.

Por su parte, Ana Rosenfeld explicó que la frenó a su compañera porque quería emitir un comentario: "Lo que pasó fue que en ese momento no me dejaron hablar".

Ángel compartió al aire un segundo video , donde la abogada trata de amigarse con Yanina.

"Ella me dijo de tomar un café y no nos dijimos nada más", aclaró la mujer de Diego Latorre. "Para mí había una olla presión, que estaba a punto de estallar", acotó Rosenfeld.

Finalmente, la abogada decidió dar por terminado el asunto y no seguir la discusión con su compañera. "Para mi el tema está terminado. Puedo compartir un trabajo con ella, pero no está todo bien", concluyó.