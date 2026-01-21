A24.com

Se definió el futuro televisivo de Susana Giménez en 2026: el firme pedido que le hizo a Telefe

En Intrusos dieron detalles del cónclave que se dio entre Susana Giménez y dos importantes hombres de Telefe para acordar el regreso de la conductora al aire.

21 ene 2026, 14:30
Luego de un 2025 alejada de la televisión, Susana Giménez parece tener encaminado cuál será su futuro al aire en Telefe en el 2026. En los últimos días se dio una importante reunión con dos directivos de peso del canal de las pelotas donde quedó definido el lugar que ocupará la diva al aire.

Fue Adrián Pallares quien dio datos al respecto en Intrusos (América Tv) y además contó cuál fue el firme pedido que le hizo la conductora a Telefe para regresar al aire.

"En el 2025 no estuvo en la tele y estuvo hace unos días en Buenos Aires grabando una publicidad durante 10 horas y se volvió a Punta del Este", comenzó el conductor.

Y aseguró: "Pero antes se reunió vía llamada con dos personas muy importantes de Telefe, con Darío Turovelsky y Federico Levrino, y se cerraron el futuro de Susana en la televisión".

En ese contexto, el conductor explicó las dos maneras en que Susana Giménez regresará este año al aire. Primero con el inicio del Mundial del fútbol, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y cuyo primer partido es el 11 de junio.

"Susana va a ser la cara del Mundial para Telefe, quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el mundial, que dura como 48 días", indicó Pallares.

Además explicó que Susana tendrá después un ciclo de entrevistas a importantes figuras: "Y el segundo paso del año para Susana Giménez es hacer mano a mano o especiales como le gusta hacer. Están buscando 4 o 6 figuras internacionales".

Y dejó en claro las pretenciones económicas de la conductora para volver al aire de Telefe, las cuales habrían sido aceptadas por el canal: "Susana se quedó muy conforme y dijo: 'quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina'. Y aparentemente el cierre de esta charla fue 'lo logré'. Ya está todo cerrado para que Susana forme parte del operativo Mundial y después hace los especiales", concluyó Adrián Pallares.

Susana Giménez habló con Julio Iglesias tras las graves denuncias en su contra

Tras salir a la luz las denuncias de dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias en sus residencias del Caribe por abuso y maltrato, Susana Giménez contó que habló con el cantante español de 82 años sobre este delicado tema.

En una nota con Gustavo Descalzi para el ciclo A la tarde (América Tv), la conductora remarcó la amistad de hace muchos años que la une al artista y que pudo dialogar con él sobre este sensible asunto.

“Acabo de hablar con él, en este momento. Me dijo que gracias por lo que dije de él”, reveló la conductora, quien días atrás defendió al cantante en una nota con Intrusos.

“Qué voy a decir, si es verdad. Es un caballero Julio, es un sol, es un amigo del alma de hace 50 años”, agregó Susana Giménez sobre la profunda amistad que los une hace muchos años.

El periodista le preguntó después por el famoso video que se viralizó en el que durante una visita al living de su programa, Julio Iglesias le dio un beso a la fuerza y le bajó el tono de polémica a esa acción.

“Eso lo hace siempre él, es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo tengo humor, yo lo conozco a Julio. Es una persona graciosa, siempre alegre, las veces que ha venido ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor... Es un genio“, cerró la diva sosteniendo su total apoyo al artista musical.

