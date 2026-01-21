Se definió el futuro televisivo de Susana Giménez en 2026: el firme pedido que le hizo a Telefe

En ese contexto, el conductor explicó las dos maneras en que Susana Giménez regresará este año al aire. Primero con el inicio del Mundial del fútbol, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y cuyo primer partido es el 11 de junio.

"Susana va a ser la cara del Mundial para Telefe, quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el mundial, que dura como 48 días", indicó Pallares.

Además explicó que Susana tendrá después un ciclo de entrevistas a importantes figuras: "Y el segundo paso del año para Susana Giménez es hacer mano a mano o especiales como le gusta hacer. Están buscando 4 o 6 figuras internacionales".

Y dejó en claro las pretenciones económicas de la conductora para volver al aire de Telefe, las cuales habrían sido aceptadas por el canal: "Susana se quedó muy conforme y dijo: 'quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina'. Y aparentemente el cierre de esta charla fue 'lo logré'. Ya está todo cerrado para que Susana forme parte del operativo Mundial y después hace los especiales", concluyó Adrián Pallares.

Susana Giménez habló con Julio Iglesias tras las graves denuncias en su contra

Tras salir a la luz las denuncias de dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias en sus residencias del Caribe por abuso y maltrato, Susana Giménez contó que habló con el cantante español de 82 años sobre este delicado tema.

En una nota con Gustavo Descalzi para el ciclo A la tarde (América Tv), la conductora remarcó la amistad de hace muchos años que la une al artista y que pudo dialogar con él sobre este sensible asunto.

“Acabo de hablar con él, en este momento. Me dijo que gracias por lo que dije de él”, reveló la conductora, quien días atrás defendió al cantante en una nota con Intrusos.

“Qué voy a decir, si es verdad. Es un caballero Julio, es un sol, es un amigo del alma de hace 50 años”, agregó Susana Giménez sobre la profunda amistad que los une hace muchos años.

El periodista le preguntó después por el famoso video que se viralizó en el que durante una visita al living de su programa, Julio Iglesias le dio un beso a la fuerza y le bajó el tono de polémica a esa acción.

“Eso lo hace siempre él, es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo tengo humor, yo lo conozco a Julio. Es una persona graciosa, siempre alegre, las veces que ha venido ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor... Es un genio“, cerró la diva sosteniendo su total apoyo al artista musical.