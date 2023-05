Se desató la guerra entre los ex participantes de Gran Hermano por conseguir un lugar en el Bailando 2023

Historia LAM Juan y Juliana GH.jpg

El lunes, cuando Tinelli estuvo en el piso de LAM (América TV), se vio un cartel que dejaron los fanáticos de 'Tini' en la puerta del canal. “Juli (Juliana Díaz) y Maxi (Maxi Giudici) al Bailando para que explote la pista. Las maxilianas los apoyamos y los amamos”, decía el pasacalle sobre la pareja que se formó dentro del reality.

Pero esto no fue todo porque horas más tarde los fanáticos de Juan Reverdito agregaron un cartel sobre el de 'Tini' y Maxi. "Tinelli, llevame al Bailando. No puede faltar un cuervo en la pista. Hacelo por los colores del ciclón. Juan Reverdito”, se puede leer.

Como era de esperarse, el pasacalle del taxista desató la furia de Juliana. “Pobre loco, ni intentando es buena leche”, escribió la ex participante en Twitter.

Historia LAM Juan y Juliana GH 2.jpg

Reverdito le respondió a través de sus historias de Instagram y se desentendió del tema: “Jaja yo no tapé nada y no puse nada. Besitos a la gilada”.

El Ejército de LAM, desde las redes, replicaron la guerra entre los ex participantes y Juliana les respondió las historias: "Pone "llevame" y dice que él no lo hizo, qué poca creatividad que tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".

Historia LAM Juan y Juliana GH 3.jpg

Historia LAM Juan y Juliana GH 4.jpg

El video viral que hizo una ex Gran Hermano 2022 para postularse al Bailando 2023

Juliana Díaz, ex Gran Hermano 2022, grabó un video para postularse al Bailando 2023. Tini -como le decían en la casa- compartió ese material en sus redes y no tardó en hacerse viral.

“¿Qué estás esperando, Marce querido?”, dice la diosa en la publicación. “Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer a mí?”, reclama.

“Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés”, argumenta al explicar por qué tendrían que convocarla. "Telefe ya tiene sus chicos, yo me la tengo que rebuscar, la tengo que remar”, agrega en otra parte.

En el video, Juliana menciona a Marcelo Tinelli y a sus productores. "Quiero estar ahí bailando con ustedes. Dándole picante, contenido. Por el amor de Dios, llámenme", finaliza.