Fernanda Iglesias aniquiló a Benjamín Vicuña por su declaración de amor a Pampita en los Martín Fierro 2023

Fernanda Iglesias analizó sus palabras mientras se debatía el tema en LAM, América Tv, y fue durísima con Vicuña. Primero Connie Ansaldi remarcó: "Fue un momento genuino hermoso, con el tiempo Benjamín pudo apreciar cómo es Pampita como mujer y madre. Para mí está bien que haya amor después de una relación de pareja".

A lo que Fernanda irrumpió fuerte: "Sí, pero él le hizo muchas cosas... Le fue infiel mil veces. Yo de afuera digo: siniestro, cínico. Le metió bien los cuernos todo el tiempo que pudo".

"Eso te pasa con los cuernos porque lo estás viviendo", le dijo sin filtros Yanina Latorre. A lo que Marcela Feudale añadió: "Él (Vicuña) pudo haber recapacitado". Ahí, Iglesias añadió: "¿Y el daño?".

"Un cuerno no es la muerte de nadie, hay cosas mucho peores", le dijo Yanina a Fernanda, quien viene de separarse de Pablo Nieto tras 14 años juntos por supuestas infidelidades de él.

"Él fue un fo.. también", observó Nazaren Vélez sobre el chileno.

Benjamín Vicuña aclaró su llamativa frase sobre el amor para Pampita en los Martín Fierro: "Estuve..."

Al recibir su estatuilla como mejor actor protagónico en los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña dio su discurso sobre el escenario y le dedicó el premio a la madre de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y sus palabras dedicadas a la madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio se volvieron tendencia en las redes.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Cortá por Lozano, Telefe, el actor se refirió a su discurso al recibir la estatuilla y comentó que hablaba del amor en general que recibió en la Argentina.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, señaló el artista.

Y reconoció: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

“Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, le dijo Verónica Lozano. Y ahí Vicuña argumentó: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo".

"Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, cerró el actor.