Se filtraron detalles del millonario acuerdo que María Fernanda Callejón cerró con su ex tras denunciarlo por violencia

Pasados unos meses ya de estallado el conflicto en los medios, este miércoles revelaron en Intrusos (América TV) en qué situación está actualmente el ex matrimonio. “El gran problema de esta pareja que durante 10 años fueron felices es el dinero. Es muy difícil cuando sabés que el otro no tiene ese volumen de dinero que le estás pidiendo", comenzó explicando Karina Iavícoli para revelar el primer logro de Callejón.

"Había en disputa una camioneta, finalmente él le firmó el 08. La casa también le quedó para ella", así como además confió que Diotto "Sigue abonando todo lo que le corresponde como padre", detalló la periodista.

En tanto, Elba Marcovecchio, representante legal de Ricky Diotto, también habló ante las cámaras de Intrusos sobre cómo marcha el divorcio y la división de bienes de la ex pareja. "Está todo tranquilo. El principal trabajo que afrontamos es lograr un poco de paz. Hay un principio básico que es mantener la reserva, los conflictos existen. Estamos trabajando", aseguró.

Sandra Callejón habló sobre la grave denuncia de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto: "Me molesta que se lastimen"

En mayo de este año, María Fernanda Callejón denunció por violencia de género a Ricky Diotto, su ex pareja y padre de su hija Giovanna, en medio de una escandalosa separación.

Lo cierto es que recientemente la hermana de la actriz, Sandra Callejón, habló en el ciclo Intrusos, América Tv, sobre la fuerte batalla judicial entre Fernanda y Ricky Diotto, después de saludarlo a él vía redes por el día del padre, acción que despertó polémica.

"Tengo muy buena relación con Ricky pero yo por supuesto que voy a bancar a mi hermana. No tengo nada que decir de él, yo no estoy peleada con mi hermana. Lo que más quiero por la familia de ellos es que esto llegue a buen puerto, me molesta que se lastimen", explicó Sandra al respecto.

"No puedo creer ni dejar de creer (sobre la denuncia de Fernanda a Ricky). Yo no comparto un montón de cosas de ellos del día a día, nunca me contó nada del tema. Les dije que bajen la bronca, me duele que se lastimen así. Esto va a tener un final en algún momento. Es una situación horrible, lo van a tener que arreglar ellos", amplió.

Y remarcó: "Me incomoda la situación y lo van a tener que arreglar ellos. Les pedí imperiosamente a los dos que manejen esto de la mejor manera. No quiero echar más leña al fuego en algo que algunas cosas desconozco".

"No pienso que sea capaz de inventar semejante cosa (reiteró sobre la denuncia). Ellos no tienen por qué explicarme esa situación, tal vez les da vergüenza hacerlo. Lo que más quiero es que esto termine bien", finalizó Sandra Callejón.