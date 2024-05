Se filtraron los primeros convocados a la versión celebrity de Bake Off que conducirá Wanda Nara

“¿Es verdad que vas a conducir Bake off?”, le preguntó un seguidor y la mujer de Mauro Icardi confirmó: “Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos”, etiquetando a las autoridades del canal de la pelotas.

En la misma línea, otro seguidor quiso saber la fecha de inicio del reality pastelero y si bien Wanda evadió responder concretamente, con el fondo de una vitrina llena de masas y tortas, aseguró que desde que firmó contrato para conducir Bake Off ve todo así. En tanto, sobre si extraña MasterChef, la morocha dejó en claro: ”Mucho, pero me tranquiliza saber que tengo contrato para conducirlo el año que viene”.

Paralelamente, hace unas horas Ángel de Brito ya había adelantado desde LAM (América TV) que la producción del reality que estaría al aire desde septiembre ya tiene algunos famosos en mente. “Romina Uhrig y Licha Navarro de #GranHermano fueron convocados para la próxima edición de Bake Off. También están interesados en tener a Nacho Elizalde en el reality de famosos”, reprodujo en X -ex Twitter- su productor Fede Bongiorno.

Vuelve Bake Off a Telefe y sin Paula Chaves: sorpresa por quién es la nueva conductora

Guido Záffora reveló este miércoles en el ciclo Intrusos, América Tv, una feroz e impensada interna en Telefe entre Paula Chaves y Wanda Nara por Bake Off.

Resulta que finalmente será la esposa de Mauro Icardi quien conduzca la tercera temporada del ciclo gastronómico y no la modelo, quien estuvo al frente del programa en las dos ediciones anteriores.

"Telefe va a hacer Bake Off Celebrity, el programa que conducía Paula Chaves. Pero Paula Chaves no va a ser la conductora de la tercera temporada de Bake Off", adelantó el periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

Y amplió la información: "Le pregunto a Wanda esta mañana por mensaje qué va a hacer y ella me dijo que va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe".

"Queda relegada Paula Chaves del formato, entra Wanda", sentenció el panelista, y además amplió que MasterChef, el ciclo gastronómico que animó Wanda, pasó para el mes de enero para tener aire en Telefe.