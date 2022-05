Se filtró el particular acuerdo de las hermanas Zaira y Wanda Nara con su mamá, Nora Colosimo

Embed

Ante el asombro de Barbieri, Pampito recalcó que las hermanas viajarán solas ya que "Están programando todo esto... Norita se va ahora, el veintipico de mayo, para Europa porque ya empieza a cuidarle los hijos a Wanda porque ella y Mauro Icardi se van a Sudáfrica a un viaje de novios y le dejan los chicos". Y agregó: "Entonces, Nora se va a instalar dos meses en Europa primero para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira".

wanda zaira madre y nietos 1.jpg En su último viaja a Buenos Aires, Wanda Nara pasó mucho tiempo con su hermana Zaira Nara y su mamá Nora Colosimo.

Pero la cosa no terminó ahí, porque la conductora de Mañanísima quiso saber si la mamá de Wanda y Zaira Nara es buena abuela, encontrándose con una inesperada respuesta por parte de su panelista: "Sí, pero le pagan". Inmediatamente eso desató una ola de críticas por parte de Carmen, quien disparó "Pero están locos, ¿saben lo que daría yo por tener un nieto? Mirá si le cobraría a mi hijo. Lo veo horrible".

Cuánto cobra Nora Colosimo, la mamá de Zaira y Wanda Nara, por cuidar a sus nietos

Completamente indignada Carmen Barbieri, quien no podía creer lo que acababa de oír, arremetió contra Colosimo al asegurar "Me parece horrible. Una abuela no cobra aunque necesite la plata. Que le paguen el pasaje (de avión para ir a París) y nada más... ¿Cómo va a cobrar un sueldo?".

Nora Colosimo y sus nietos.jpg Nora Colosimo junto a sus siete nietos.

Así, tras un ida y vuelta sobre el tema, Pampito terminó develando que la mamá de Zaira y Wanda Nara "Va a cobrar un sueldo de 2.500 dólares por cada mes que los cuide. Son los cinco hijos de Wanda (Valentino, Constantino y Benedicto López más Francesca e Isabella Icardi) sumado a los dos de Zaira (por Malaika y Viggo Von Plessen)".