Se filtró el video cuando Wanda Nara y L-Gante se besaron en público por primera vez

En las imágenes que se vieron al aire en el ciclo del Trece, se la puede ver a Wanda sentada en el lado del acompañante del auto de L-Gante y luego de unos segundos se dan el beso.

Wanda Nara y L-Gante se besaron en un auto tras compartir una salida con otros amigos: “Están como tirados en el asiento”, detalló Rodrigo Lussich.

Luego, añadió: “Ellos apagaron la luz interior del auto pero se ve perfecto como esas bocas se unen y prácticamente se revuelcan en los asientos”.

El ¿extravagante? regalo que Wanda Nara le pidió imperiosamente a L-Gante

Cuando faltaban 2 días para que Wanda Nara celebrase los 36, la rubia, que pensaba festejarlo cerca de L-Gante, sorprendió a su "amigo" durante una entrevista que brindó a la señal Luzu. La rubia salió en vivo al aire y fue bastante cómplice con el creador de la cumbia 420.

Y pese a que muchos apostaban a una reconciliación con Mauro Icardi y a un distanciamiento con L-Gante, Wanda le hizo un pedido especial al cantante para que le regalase este 9 de diciembre.

En esa entrevista, L-Gante se mostró un poco preocupado por el regalo que tendría que hacerle a la mujer que pretende enamorar.

"Ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar", contó Elián, a lo que Grego Rosello (conductor del programa) intervino y le explicó que “para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia”.