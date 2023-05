Se filtró quién sería la tercera en discordia que detonó la crisis entre Flor Vigna y Luciano Castro

flor vigna y luciano castro - tercera en discordia - captura Entrometidos.jpg

Según reveló Pochi, la instagramer de Gossipeame, en Entrometidos (Net Tv), todo se habría debido a una infidelidad del actor durante el verano en Mar del Plata. “Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos”, disparó de entrada.

Al tiempo que detalló que “Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”.

Embed

Se supo el explosivo motivo que habría provocado la crisis entre Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de que circulara con fuerza la noticia sobre una supuesta crisis entre Luciano Castro y Flor Vigna, el actor decidió romper el silencio y despejar cualquier duda sobre su situación sentimental con la cantante.

"No es así, no estamos separados. Gracias", fue la contundente respuesta que lanzó el actor de la obra El Divorcio, ante la consulta de PrimiciasYa.

Las especulaciones comenzaron tras conocerse que Flor decidiera abandonar el elenco donde trabaja su novio. Y esto se sumó al análisis que hizo Estefi Berardi, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) tras hablar con la protagonista de esta historia.

flor vigna luciano castro.jpg

"Es rara la respuesta", anticipó Berardi. Y continuó, sin vueltas: "Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme".

"Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar’", indicó.

Y ahora, surgió un explosivo rumor que sigue alimentando la crisis de pareja y que revelaría el supuesto motivo por el cual estarían en crisis o al borde de la separación. Según información de gente cercana a los protagonistas, Flor y Luciano habrían tenido una discusión en el teatro, antes de una función de El Divorcio, generando cierta incomodidad con sus compañeros de equipo.