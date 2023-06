El duro posteo de More Rial en medio de la guerra con Jorge: "Fue una vida..."

"Sólo fue un susto. Todo va a estar bien. Amor de mi vida", precisó en sus historias de Instagram con una canción de reggae de fondo y una foto junto a su pequeño.

En su cuenta de Instagram, More Rial profundizó en medio de este particular momento familiar que atraviesa: "Hay que reírse de la vida, a pesar que duelan las heridas… Mamá y vos contra el mundo…", comenzó su mensaje.

Y remarcó: "Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo, amo mi vida, fue una vida dura pero hoy en día la amo, y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo".

"Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa te amo amor; TODO ES POR VOS Y MAMI LUCHA DÍA A DÍA POR VOS QUE A NADIE LE QUEDEN DUDAS (Sic)", finalizó a puro coraje.

La historia oculta que deja en evidencia un horrible gesto de Jorge Rial y Silvia D' Auro con sus hijas

Hace unos días, Morena Rial visitó el piso de en A la tarde, América Tv, y contó el calvario que era su vida cuando Silvia D' Auro estaba en pareja con su padre, Jorge Rial.

"Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó la joven en el programa de Karina Mazzocco.

Este miércoles en LAM, Yanina Latorre contó una anécdota secreta de Jorge Rial y Silvia D' Auro, que grafica la falta de dedicación con sus hijas, Morena y Rocío.

"He tenido vínculo con chicas que han trabajado en la casa de ellos cuando las nenas eran chicas y siempre las empleadas hablaban de dos padres ausentes", comenzó diciendo la angelita.

"Los dos trabajaban mucho. Pasaban mucho tiempo solas. Cuando vivían en el country San Carlos, por la edad de More, que era casi como de la mía, tenían amigos en común, y no fue la primera vez... habían tenido problemas con robos de celulares", continuó.

Al finalizar, Yanina reveló una historia atroz. "Organizaban los cumpleaños de las nenas y se lo festejaban las mucamas. Había comida, torta, animación, no faltaba nada, pero Silvia y Jorge llegaban para soplar las velitas y sacarse las fotos. Ahí evidentemente no habían padres dedicados porque el día de cumpleaños de tu hijo, por más laburo que tengas, te pones y le festejas el cumpleaños. Eran padres raros", cerró.