Se filtró un video de Agustín Guardis de Gran Hermano 2022 con un arnés sado y bailando en ropa interior

"Me ataron para fotos no para esto", expresó el ex GH. “Las 50 sombras de Frodo”, “Esta semana es todo, menos Santa”, “¡Vos seguí facturando! Que digan lo que quieran”, “Sr Guardis, usted estimula mi imaginación”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

En la casa de Gran Hermano 2022, Agustín se animó a mostrar sus dotes como bailarín, desplegó toda su sensualidad en el SUM y esa escena se volvió viral en las redes. Ahora, replicó la coreo para una producción.

El inesperado reclamo de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 a su mamá

A los pocos días de la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio hizo un recorrido por los principales programas de Telefe. En su visita a Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano, la joven se dio un fuerte abrazo con su mamá, Patricia.

En la charla, Disney -como le decían en la casa- le hizo un pase de factura a su mamá. "Yo me puse este Gran Hermano a los hombres, en un montón de aspectos", comentó Patricia.

Julieta aprovechó para señalar que algunas imaginate que subió a su perfil en Instagram mientras ella estaba en el reality no fueron de su agrado. "Ya vi las fotos que subiste.... todas movidas", le reclamó la ex GH.

La joven pone un especial cuidado en el contenido que comparte en sus redes. En Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, suele colgar producciones y campañas publicitarias con algunas marcas.