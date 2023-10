Se supo el duro motivo de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, siguió Ángel. “Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", sumó.

Luego, aseguró que después de esas palabras Belén Francese también cambió su ánimo completamente y relató: “No quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo 'vos también estabas en la misma así que no se de que hablas'. Y ahí se puso mal Belen”.

"Yo trabajé con Belén y jamás. Trabajé, conviví y no”, acotó Marixa Balli y Yanina Latorre opinó: “Es un golpe bajo”.

En eso, Ángel comentó que Andy trató de que ambas se disculpen tras el fuerte cruce, pero su intento no dio resultados ya que las palabras de Rincón fueron "lamento romperte el corazón pero jamás te tire onda, lo único que queres Francese es pegar un portal”.

Terrible escándalo en la grabación del programa de Andy Kusnetzoff: cruce, llantos y amenazas entre dos invitadas

Este sábado 14 de octubre a las 22 hs. llega a Telefe una nueva entrega de PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff. En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez.

Durante la grabación del ciclo de entretenimientos, al parecer ocurrió un fuerte episodio entre las invitadas Belén Francese y Andrea Rincón mientras compartían uno de los segmentos clásicos del programa.

"Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar", comunicó la periodista Laura Ubfal a través de sus redes sociales.

En el mismo posteo, habló del origen de este inesperado escándalo y detalló: "Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...". Habrá que ver si esa parte se edita o sale al aire.