Se filtró un video con las primeras imágenes de Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry

En un video se puede ver a Evaluna entrando al estadio con Índigo en sus brazos pero, intentando preservarla de los flashes de las cámaras, mientras los seguridades intentan también tapar la imagen. Sin embargo, no pudo ocultarla todo el tiempo.

La beba es morocha, como sus papás, y se la ve chiquitita a upa de su mamá. Camilo baja un poco más tarde del auto con algunas mamaderas y toallas. El sí respondió a los gritos de la prensa y levantó su mano para saludarlos.

Embed

Sebastián Yatra publicó un video ¿y volvió a apuntar a Camilo y Rauw Alejandro?

Sebastián Yatra vino a Buenos Aires para grabar imágenes de un especial con Susana Giménez, que se verá por Paramount + y también saldría al aire por Telefe.

El artista colombiano dio un mini show en la línea H del subte, viajó en colectivo y comió pizza junto a la conductora.

En las últimas horas apareció un video, donde Sebastián Yatra está conversando con Susana mientras están cenando en un lujoso restaurante.

En esa charla, el artista habla con la diva sobre dos colegas, Camilo y Rauw Alejandro.

"Me quedé... es cierto lo que me dijiste?", le dice Susana al colombiano. "Ni Camilo ni Rauw... están enamorados... Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión...", comenta Yatra en la grabación.