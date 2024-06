Se pudrió todo: Paulo Kablan recibió un ultimátum en A la Barbarossa por su participación en Olga

"En el programa de Georgina pusieron nuevas panelistas para reforzar (Rubinska y Natasha) porque Paulo Kablan empezó a ir a Olga y está llegando tarde. Le dieron un ultimátum: Olga o Georgina", detalló el conductor de LAM.

image.png

Ángel indicó que el periodista se disculpó con la producción del ciclo matutino, aunque eso no calmó para nada los ánimos. "Pidió perdón pero están re calientes los de KZO", añadió.

Habrá que ver qué sucede en los próximos días. Si el columnista toma alguna determinación o logra llegar a un entendimiento con la producción de A la Barbarossa.

La pregunta indiscreta de Georgina Barbarossa que incomodó a Zoe de Gran Hermano

La conductora de A la Barbarossa, Georgina Barbarossa, lanzó una pregunta indiscreta para Zoe Bogach de Gran Hermano. La joven no pudo ocultar su incomodad ante la consulta de la figura de Telefe.

"Ayer fue el encuentro con tu novio, ¿cómo fue?", le consultó a la invitada. "Nos reencontramos en el programa (en la gala post eliminación), todavía no nos vimos solos", advirtió. "Ah, todavía no se vieron solos", acotó la presentadora. "No, yo sigo en el hotel....", agregó la ex GH.

Georgina seguía interesada por el encuentro de Zoe con su novio. "¿Cuándo es el encuentro?", reiteró. "Hoy ya me voy del hotel, así que seguro que hoy", precisó la joven. "¿Y chungui chungui?", exclamó la conductora.

La ex GH se puso notablemente incómoda, se rió y quedó en silencio. "Un poco de chape, de franeleo, algo. Una alegría", continuó la presentadora del ciclo matutino.

Finalmente, Noe Antonelli le preguntó si va a quedarse en la casa de él, pero la invitada evitó dar detalles. "No, no sé, no sé. Hoy me voy a casa y todavía no tengo ningún plan", cerró.

Embed

La frase controversial que lanzó Georgina Barbarossa para definir la baja del consumo de carne

Hace unos días, en A la Barbarossa (Telefe) se vivió un momento incómodo por un pifie de Georgina Barbarossa. El tema que tenía que presentar tenía que ver con la baja del consumo de carne en el país.

Para graficar el asunto, la conductora usó una frase controversial. "Hay algo que se cayó también. Iba a decir una frase...”, expresó, dudosa, y sumó: "Se cayó como calzón de trola”. En el panel todos advirtieron que estaba cometiendo un error y gritaron: "¡No!".

Con intención de hacer un comentario humorístico, Georgina la embarró más. "Porque no se puede decir puta, porque la frase es ‘se cayó como calzón de puta’… Se desplomó el consumo de carne...", siguió. "No aclares, que oscurece", señaló Lío Pecoraro.

Rápidamente, la conductora continuó con el desarrollo del tema y le dio la palabra al periodista Pablo Ibañez, que comenzó con los datos duros del descenso del consumo de carne en los últimos meses.