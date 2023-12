Se reavivó la guerra entre Pampita y La China Suárez: el motivo

Según narró el cronista del programa, Pampita y La China hicieron un esfuerzo para evitar cruzarse. El camarógrafo registro la distancia que había entre una y otra en el lugar donde se realizó dicho evento.

Al parecer, el vínculo entre ellas viene desgastándose hace tiempo. El quiebre fue cuando Benjamín Vicuña ganó un Martín Fierro, que en su discurso expresó: "Muchas gracias a este país hermoso, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor...".

En el evento, cuando le preguntaron a la diosa de las pasarelas si estaba evitando a la actriz, ella expresó que hoy está en paz y negó conflicto alguno.

Embed

"No me imagino transitar la vida de otra manera si no es en paz, en equilibrio. He tenido momentos en los que emocionalmente no estaba bien y siempre fui transparente. Nunca pretendía ser algo que no era. La gente sabía cuando estaba bien y cuando estaba mal. Mi presente está muy equilibrado, puedo disfrutar de mi trabajo y vivirlo de una manera saludable, como es ahora, en esta situación", reflexionó Pampita.

El notero de Socios del espectáculo intentó tener una respuesta de parte de La China, pero no tuvo suerte. La actriz no quiso hacer declaraciones para el ciclo de El Trece.

La bronca de Pampita por la chicana de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda

Pampita ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda 2023 y se llevó también todas las miradas en el evento que tuvo lugar en la Usina del Arte por el pícaro comentario de Benjamín Vicuña al recibir su estatuilla de actor con mejor estilo.

La modelo expresó su malestar luego de que el chileno hiciera una broma sobre el escenario que la involucra a ella, algo que podría volver a complicar su vínculo con Roberto García Moritán.

Pampita se fue enojada por la provocación de Benjamín Vicuña donde hizo un guiño al recibir su premio que recordó aquel escándalo en los Martín Fierro de julio con el sorprendente discurso del actor al recibir su premio y hablar del amor.

“Pampita está cansada de que la ponchen cuando Vicuña gana un premio. Pero el primero que la gasta un poco es Vicuña, cuando sube al escenario y hace chistes al dedicar el premio”, precisó Rodrigo Lussich en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

Embed

Y añadió: “Pampita dice que después tiene problemas en la casa porque Moritán es un denso, un pesado el marido de Pampita. La cara de Pampita. Él es un lindo bicho, muy lindo bicho. Porque Pampita ya estaba furiosa con tener la cámara encima. Eso ya no le gustaba. Y encima cuando él hace esa chicana”.

A lo que Mariana Brey apuntó: “Es un provocador (Vicuña). Estuvo bien, picarón, para referirse a lo que pasó la vez pasada y todo lo que pasó en la tele, pero no estuvo bien si sabe que eso a ella le podría llegar a traer un problema y ya lo sabe. Uno entonces se replantea y dice que estuvo mal”.

Paula Varela recordó el escándalo en los Martín Fierro de hace unos meses: “(A Pampita) Le trajo problemas. En su momento Benjamín habló con Mortián después de los Martín Fierro que ella lo miraba con una sonrisa. Hubo lío. No le gustó a Moritán y dio notas diciéndolo. Hablaron, se solucionó y quedó ahí. Me parece que Benjamín está jugando como le gusta a él”. “Con fuego”, cerró Brey.