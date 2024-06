Se supo el problema de salud que atraviesa Majo Martino en medio de su conflicto con Ricardo Canaletti

Lo cierto es que actualmente Majo se encuentra en Nueva York realizando una cobertura de la Copa América, más específicamente el furor de los argentinos que viajaron para alentar de cerca a Selección Argentina, y en sus salidas al aire vivió ciertas incomodidades con su compañero.

Cómo se consecuencia de la mala relación, este miércoles se especuló con posible renuncia del periodista y en medio de todo se supo que Majo Martino tuvo un problema de salud ocasionado por todo el estrés.

"Hay quien dice que el viernes es el último día de Canaletti... la producción debería hacer algo, a Majo le dio un derrame en el ojo de los nervios por lo que pasó con él", reveló Yanina Latorre en El Observador 107.9.

Ricardo Canaletti reveló por qué se fue del programa de Carmen en medio de un tremendo escándalo

Después del picante mensaje vía X de Majo Martino calificando a su compañero de Mañanísima (El Trece), Ricardo Canaletti, de mal compañero tras un picante cruce al aire que todos creyeron que se trataba de una broma, el reconocido periodista experto en policiales habló en exclusiva con Primicias Ya.

Sucede que tras ello, este miércoles Canaletti se fue del aire del Trece antes de que terminase el magazine conducido por Carmen Barbieri, y rápidamente comenzaron a circular versiones de enojo y renuncia por parte del abogado y periodista.

"Yo no renuncié a nada. No sé de dónde viene eso", aseguró de movida Ricardo Canaletti en diálogo con este portal. "¿Por qué me fui hoy antes? Porque tenía que ir al sexto piso (TN), a la mesa de noticias por el caso Loan, porque había un tema que había que resolver. Y obviamente me fui de Mañanísima cuando ya mi intervención con el tema de la actualidad del día había pasado", explicó asombrado ante las versiones de una posible renuncia suya como consecuencia del ida y vuelta con Martino el día anterior.

En tanto, sobre el choque mediático que mantuvo con su compañera desde Estados Unidos, quien fue a cubrir el comienzo de la Copa América, y los rumores de su molestia al haber pretendido viajar él, una vez más fue más que claro. "¡Mirá si yo voy a ir cubrir la Copa América...! Yo espero que me manden a Roma a hacer una entrevista con el Papa o a reportear a algún tipo de la mafia. Pero algo relacionado con el fútbol, no. En todo caso me lo pago yo", dejó en claro.

Por último, en lo referente a algún tipo de enfrentamiento con su compañera de mesa, el abogado y periodista fue contundente. "Yo no sé si Majo Martino tiene un problema conmigo. Las cosas que le dije cuando estaba allá (en Estados Unidos cubriendo la Copa América) 'que estaba de vacaciones y todo eso', se lo dije en broma. Si es por eso, la verdad no lo sé porque nunca tuve un problema con ella. La verdad es que si alguien interpretó mal alguna cosa, escapa a mí", concluyó firme y aseguró que mañana se lo verá en Mañanísima como todos los días.