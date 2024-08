Se supo el verdadero motivo por el cual Wanda Nara no fue a la presentación del disco de L-Gante

Lo cierto es que tras regresar al país junto a sus dos hijas, y por el momento separada de Mauro Icardi, para comenzar con las grabaciones de Bake Off, Wanda salió a cenar con su hermana Zaira Nara, para celebrar su cumpleaños dado que este 15 de agosto está cumpliendo 36 años.

Junto a un grupo de amigas, las hermana Nara disfrutaron de una noche de mujeres. Pero claro que Wanda no dejó de compartir imágenes de la velada en sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje a Zaira.

“Qué afortunada soy de tenerte en mi vida y que seas mi hermana. Celebro tu cumpleaños y quiero que sepas que te amo mucho y voy a estar siempre para cuidarte”, escribió la mayor de las Nara en su cuenta de Instagram junto a varias postales y un video del momento en que Zaira sopló las velitas para recibir su nuevo año astral.

“Qué orgullo y tranquilidad es para mí saber que si algún día algo me pasara existe alguien con tanto amor, lealtad y valores que ya no existen que cuidaría de los míos mejor que yo”, agregó a corazón abierto para concluir asegurando: “Sos una tía, madrina, mamá y mujer espectacular. Que me enseña siempre a ser mejor persona. Feliz de pasar este día juntas. Te amo Zaira, por muchos cumpleaños así juntas”.

Cabe destacar, que a las 12 de la noche Zaira recibió una videollamada de su mamá, Nora Colosimo, desde Italia y tras ello fue su actual pareja, el polista Facundo Pieres, quien llamó desde el exterior para saludarla en este día especial.

La firme postura de Wanda Nara sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

El martes por la noche, al llegar al aeropuerto de Ezeiza luego de un viaje con sus hijas, Wanda Nara habló con LAM (América TV). Entre varios temas, la mediática opinó sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género.

“¿Cómo ves la situación actual del expresidente Alberto Fernández?”, le preguntó la notera del programa de Ángel de Brito. “No tengo para decir, me solidarizo obviamente con Fabiola pero nada más”, expresó, tajante.

Al ser consultada por su vínculo con Mauro Icardi, Wanda advirtió: "Estoy como ya lo comuniqué en mis redes. Tenemos buena onda, no tengo enemigos ni problemas con nadie, menos con alguien de familia”.

Respecto a su salud, la conductora indicó que continúa con controles periódicos. “Si, a veces sí, a veces no, pero todo bien. Me hago los estudios acá en Argentina, la verdad es que estoy muy tranquila”, señaló.

Por último, Wanda se mostró entusiasmada por el inminente estreno de Bake Off. "Mañana empiezo con las grabaciones de las promociones. Y la semana que viene arranco con las grabaciones del programa", cerró.