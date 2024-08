La sorpresiva respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron por su histórica pelea con la China Suárez

"Las dos trabajamos hace muchos años en este medio. Supongo que ninguna de las dos hace cosas para lastimar a la otra. Somos las dos madres, ya lo dije un montón de veces. Para mí es una historia terminada y pasada", afirmó.

"¿Cómo te afectó cuando viste el video musical de L-Gante con la China?", le preguntaron. "No, no me afectó para nada. Yo ya sabía", aseguró. Inmediatamente, un cronista quiso saber si le gustó el videoclip de los cantantes. Wanda dudó un poco y respondió: "Eh, sí". "No tanto. Pusiste cara de duda", agregó el notero.

"No, me quedé pensando, no me acordaba si lo había visto. Vi un pedacito en Instagram", se justificó la hermana de Zaira Nara.

La nueva chicana de Wanda Nara a semanas de su separación de Mauro Icardi: "Que no se confundan..."

Como buena influencer que es, ya es sabido que Wanda Nara vive su día a día a través de las redes sociales, donde comparte sus trabajos así como también sus buenos momentos familiares, así como también de los otros.

Es así que tras haber anunciado una nueva separación de Mauro Icardi, la mediática hizo las valijas y se fue primero a Brasil y luego a Disney con Isabella y Francesca. En tanto, tras varios días de diversión a puro juego e infinidad de montañas rusas temáticas, Wanda y las nenas aterrizaron en las paradisíacas playas mexicanas de Tulum.

Wanda Nara y sus hijas en Tulum.jpeg

Como era se suponer, la mayor de las Nara no dejó de mostrarse feliz y sensual desde su cuenta de Instagram tomando sol y disfrutando de los lujos caribeños.

Pero también se hizo tiempo para deslizar una sutil indirecta claramente destinada a Icardi, por estos días instalado en Turquía cumpliendo sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray, de quien asegura estar nuevamente separada.

Wanda Nara posteo- Si tuviera otra vida elegiría.jpg

Así, entre foto y foto del espectacular hotel caribeño con sus paradisíacos paisajes, y tras asegurar en uno de sus posteos al llegar a México "Si tuviera que elegir otra vida, vuelvo a elegir vivir la mía", desde sus historias virtuales publicó un contundente mensaje que muchos aseguran es un llamado de atención a su marido.

“Que no se confundan contigo, a ti no te cuesta nada perdonar. Lo que sí te cuesta de verdad es volver a confiar. Es muy distinto”, reza la frase dedicada a Sagitario, su signo zodiacal, para este viernes 9 de agosto, día en que lo compartió sutilmente, a sabiendas de que Mauro la sigue de cerca a través de las redes dado que en esta crisis matrimonial la morocha decidió no bloquear a su marido en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 17 millones de seguidores.