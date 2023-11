Lourdes Sánchez y Flor Vigna se reconciliaron tras el escándalo en el Bailando 2023: "Lloramos"

Ahí, Ángel la detuvo y le consultó qué fue lo que le hizo cambiar de opinión. "El tiempo. En esa charla que tuvimos hablamos un montón", le respondió. "Nos juntamos como tres veces", intervino la cantante.

"Nos dimos un abrazo, lloramos. Está bueno también dar ese ejemplo, de decir 'listo, nos equivocamos, vamos para adelante'", agregó Lourdes. Acto seguido, habló Flor Vigna y reveló:"Nos juntamos tres veces a hablar. Una en la fiesta y aclaramos todo. Nos pedimos perdón las dos. Y recordamos viejos momentos: bailamos una salsa de a tres juntass".

El Chato Prada apuntó sin filtro contra Flor Vigna en LAM: "Desubicada"

Este jueves, en LAM (América TV), el productor del Bailando 2023, Chato Prada, se refirió a los dichos que dijo el último miércoles Flor Vigna sobre su mujer Lourdes Sánchez.

"El otro día le dije a Luciano (Castro) que Lourdes Sánchez había dicho que era su permitido y me dijo 'ah, desde antes de la pandemia'... como que venía insistente la cosa. Me dijo que lo venía tiroteando. También me contó varios affaires que tuvo, estuvo con mucha gente", había dicho la participante sobre la correntina en la pista del Bailando.

El cronista Alejandro Castelo habló con el Chato y lanzó sin filtro: "Desubicada, desubidada". “Fue feo”, agregó. Y remarcó: “Nosotros estamos super bien con Lourdes asi que si intento desestabilizar algo, fue feo, es algo vintage”.

“¿Te sorprendió?”, le consultó el cronista. Ahí, el productor afirmó: “¡Si, si! Si habla, que hable las cosas…si quiere decir algo, que lo diga bien y que diga todo lo que tenga que decir”.