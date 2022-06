Se supo si Emily Lucius y Martín Salwe siguen juntos tras el final de El Hotel de los famosos

En algunas entrevistas, Emily confesó que realmente Martín le gusta, y mucho. El ex locutor de ShowMatch respondió a eso siguiendo el vínculo pese a que Luna volvió a la competencia unas semanas después de irse.

Ahora que ambos están afuera y según Estefanía Berardi el noviazgo sigue en pie y la relación crece fuera del reality.

"Se rumorea que habrá próximamente una fiesta en EL Hotel de los Famosos. No puedo hablar nada", comentó Emily en la entrevista del reality. Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, afirmó que armará el casamiento judío y llevará un rabino también.

image.png

Se filtró un explosivo chat entre Emily Lucius y Locho Loccisano: "Espero que no sea nada grave"

Tras haber finalizado las grabaciones de El hotel de los famosos, en Intrusos mostraron un picante chat que mantuvieron Emily Lucius y Locho Loccisano.

Maite Peñoñori fue la encargada de leer el ida y vuelta entre los participantes del reality del Trece después de que varios fans del animador atacaran a la influencer y su familia en las redes.

“Hoy me dijo mi viejo que tuviste un problema y unos comentarios en Instagram. Ni él sabía bien. Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes que me pusieron mal. Es difícil lo que vivimos creo que necesitamos tiempo”, leyó a panelista del ciclo de América TV, tal como lo escribió Loccisano.

Luego siguió con la preocupación que compartió la hermana de Belu Lucius: “La estamos pasando todos horrible cuando jamás hice bullying”.

Y agregó: “Tu fandom no solo nos agrede de una forma inimaginable, violenta y sistemática, sino que fue a desplegar su odio a todas las empresas con las que trabajamos. Jamás te hice algo, jamás te insulté ni te falté el respeto para merecer todo esto de tu grupo de fans”.

Por último, Locho intentó tranquilizar a su excompañera: “Ya me encargué de subir un comunicado y mandé un mensaje a todas las cuentas fandom para que paren de escribir locuras. Contá conmigo para lo que necesites y si alguien te amenaza o algo, yo le escribo a esa cuenta. Voy a parar esta locura; lejos de fomentarla, voy a ponerle un freno”.