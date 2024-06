Se supo un dato clave sobre la próxima canción de Flor Vigna, dedicada a Luciano Castro

Luego aclaró que por la momento la cantante no tiene una fecha de vuelta planeada y explicó: "Flor me dice que está viajando, recorriendo y que, por ahora, no piensa volver salvo que le surja algo de trabajo".

Finalmente, la periodista se centró en el plano laboral y adelantó la charla que tuvieron acerca de su próximo lanzamiento. "Fue todo hecho por ella. Lo puso a trabajar a su padre, que tiene un vivero. Todas las plantas que se van a ver en el video son de él", aseguró.

Y concluyó con el dato más esperado: "Yo le pregunté si el tema estaba dirigido para Lucianito Castro y me dijo que sí pero que lo escribió antes de saber lo de Griselda Siciliani".

Embed

La triste declaración de Flor Vigna sobre Luciano Castro, a cuatro meses de la separación

A principios de febrero, Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro. En ese momento, la cantante afirmó que la ruptura con el actor, tras dos años y medio de amor, había sido en buenos términos y sin terceros en discordia.

Pero ahora, el reciente blanqueo amoroso de Castro con Griselda Siciliani sacó a la luz la picante versión de que Luciano y la actriz habrían cruzado comprometedores mensajes cuando él estaba junto a Vigna.

En ese marco, Flor habló con Intrusos e hizo una dolorosa declaración. “Estoy bien. En realidad, tienen que hablar los protagonistas. Pero estoy bien. Yo lo quise mucho a Lu. Lo quiero todavía, lo quiero como hombre”, señaló con tristeza.

Y sumó: “Tengo la meta de separarme bien, de si me lo cruzo poder abrazarlo... Y con Griselda hemos compartido peluquería y me la quiero cruzar y llevarme bien”.

En medio de versiones de que Flor se habría enterado de que Griselda Siciliani le mandaba mensajes a Luciano Castro cuando aún estaban juntos, Vigna contó que no se enteró por los medios del romance de su ex y fue sugerente con sus palabras.

“Yo me enteré de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo y yo creo que errar es humano y perdonar es divino”, remarcó.

Por último, dijo: “Me pidió perdón porque pasaron muchas cosas. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca o se manda alguna, te dice la verdad y te pide perdón. Me quedo con eso”.