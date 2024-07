¡Se terminó la guerra! Nicole Neumann y Fabián Cubero lograron un acuerdo a siete años de su separación

Además, hizo un repaso de lo estipulado punto por punto y explicó: "Punto uno: Fabián Cubero cancela la deuda de alimentos. Punto dos: se levantan las medidas cautelares. Punto tres: se prohíben manifestaciones agravantes".

"Punto cuatro: se flexibilizan las autorizaciones de viajes. Punto cinco: la reducción de la cuota alimentaria a favor de Cubero", siguió y completó: "Por último, mantienen régimen de comunicación amplio respetando la voluntad de las menores".

"Hubo algo en el medio que hizo cambiar todo, pero no es dinero. Hubo algo determinante en este conflicto que hizo que se cerrara este acuerdo", cerró Ángel sorprendido pero sin dar más detalles.

La tremenda indirecta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus dichos sobre la maternidad

Nicole Neumann está disfrutando de sus primeros días junto a su hijo recién nacido, Cruz, pero la nada la hizo perder el foco de su enfrentamiento con Mica Viciconte, quien tuvo polémicas declaraciones sobre su maternidad.

Sucede que la actual pareja de Fabián Cubero se sumó a las críticas contra la modelo por haber compartido un video maquillándose antes de abandonar la clínica en donde dio a luz a su bebé.

"En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa, no estoy pensando en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento fue mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho", declaró Mica en Socios del Espectáculo (El Trece).

Como era de esperarse, sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Nicole, quien en las últimas publicó una contundente indirecta en sus redes sociales y que todos asociaron a Mica Viciconte.

Deseando un feliz domingo para sus seguidores, la modelo compartió una frase que encontró oportuna para el momento y replicó: "El que tiene éxito jamás enfoca su tiempo en criticar, porque sabe que su energía es la manifestación de lo que ocurre en su vida".