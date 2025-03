Selva insultó a Katia durante la prueba semanal y se pudrió todo en Gran Hermano: "Me cansé"

"No puede ser tan pelotu...", disparó la oriunda de Montevideo al ver el desempeño de su compañera. En tanto, los demás presentes intentaron calmar las aguas pero Selva insistió: "¡Era con amor, pelotu...!".

Ante la situación, La Tana decidió abandonar el comedor y se dirigió a la puerta del confesionario donde tuvo una charla con Lourdes y Martina.

"Estoy cansada. Basta, me cansé. Me empezaron a bardear y quiero no saber más nada. Es siempre, me agoté, estoy de mal humor. No soporto más. Voy a ir a hablar al confesionario, estoy preocupada y la estoy pasando mal", expresó.

Un impactante video expone que rompieron el aislamiento en Gran Hermano 2024 y todos quedaron en shock

En las últimas horas se desató un verdadero escándalo en torno a Gran Hermano 2024 luego de conocerse un polémico video de un hecho que sucedió en la casa más famosa del país.

En las redes sociales se hizo viral un fragmento de la trasmisión en vivo 24 horas del reality. En ese corte, se ve a los chicos en la cocina cuando, de la nada, aparece en la TV del living el aire de Telefe.

Al parecer, alguien de técnica de la casa de Gran Hermano tocó un control remoto y sintonizó la señal del canal de Martínez, que casualmente estaba pasando una telenovela.

Los participantes quedaron en shock. De inmediato, cortaron la trasmisión 24 horas, con lo cual se desconoce qué sucedió luego y cómo solucionaron ese imprevisto.

El hecho no tardó en ser cuestionado por los fanáticos del programa porque se rompió el aislamiento. Por el momento, no hubo una explicación oficial sobre este llamativo episodio.