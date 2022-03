Sentida reflexión y una foto: así despidió Carmela Bárbaro a Gerardo Rozín

Sin embargo, Rozín se manejó con un gran hermetismo al respecto hasta que se confirmó su muerte a causa de un tumor cerebral.

Ahora, los recuerdos son los protagonistas de los homenajes que se le hacen y, entre ellos, Carmela Bárbaro, ex de Rozín, le dedicó un emotivo posteo en su Instagram. Cabe recordar que juntos tuvieron a Elena hace 11 años y en 2014 le pusieron punto final a su relación.

La palabra de Carmela Bárbaro tras la muerte de Gerardo Rozín

"Cómo se elige una foto ? Una sola ? Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona ? Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada . Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras", comienza diciendo el texto que subió.

Y luego añade con dolor: "Ya me estás faltando. Me quedo con una familia hermosa , con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien".