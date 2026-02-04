Quién es la actriz que estaría muy cerca de Facundo Arana tras su separación de María Susini: las señales
Tras su separación de María Susini, Facundo Arana se mostró muy cerca de una famosa actriz. ¿De quién se trata?
4 feb 2026, 13:34
Tras la dolorosa separación de María Susini, con quien compartió casi veinte años de relación y formó una familia, Facundo Arana elige refugiarse en sus afectos más cercanos y en su círculo íntimo. En medio de este momento sensible, el actor se dejó ver muy cerca de una actriz con la que lo une una larga historia de amistad.
En las últimas horas, Gabriela Sari compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a Arana y su hija Donna. "La vida misma en un carrusel rodeados de amor, es mucho mejor", escribió la actriz, dejando en claro el cariño y la complicidad que los une. Las fotos, además, reflejaron un clima de ternura y contención.
Cabe recordar que la relación entre ambos se remonta a los años 90, cuando coincidieron en las grabaciones de la exitosa telenovela Muñeca Brava (Telefe). Desde entonces, mantuvieron un vínculo de amistad que se fortaleció con el tiempo y que hoy se vuelve un sostén importante para el actor.
“Está transitando un momento súper delicado. Imagino que estar en esta situación no es nada fácil, pero a Facu yo lo amo y va a estar bien”, había expresado la actriz en Puro Show, destacando que lo acompañará en este duro momento y reafirmando la cercanía que los une.
Cuál fue el gesto que tuvo Facundo Arana con María Susini tras separarse que impactó a todos
Hace algunas semanas en LAM (América TV) dieron a conocer la noticia de la ruptura entre María Susini y Facundo Arana, luego de 19 años de relación y tres hijos en común: India y los mellizos Yaco y Moro.
Durante casi dos décadas, el actor y la modelo construyeron una historia marcada por la discreción y el bajo perfil mediático, consolidándose como una de las parejas más estables y duraderas dentro del ambiente artístico argentino.
"Ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”, explicaba en vivo Pepe Ochoa al confirmar la separación, dejando en claro que el cariño entre ambos sigue presente aunque el vínculo amoroso haya llegado a su fin.
En los últimos días, Facundo Arana, actual protagonista de la obra En el aire, sorprendió con un gesto afectuoso hacia su ex y madre de sus hijos. Desde sus redes sociales compartió una publicación de Susini en la que se la ve con una tabla de surf camino al mar en las playas de Mar del Plata, disfrutando de su pasión por el deporte en pleno verano, lo que generó ternura entre sus seguidores.
La modelo aparecía sonriente y relajada, lista para meterse al agua, y acompañó la imagen con la emblemática canción Here Comes the Sun de The Beatles, reforzando la idea de un momento de calma y disfrute personal.
Ese simple posteo y la decisión de Arana de republicarlo fueron interpretados como una señal de respeto y buena sintonía entre ambos, demostrando que, más allá de la separación, mantienen un vínculo positivo tras tantos años de vida compartida.
Por ahora, María Susini eligió no dar declaraciones públicas sobre la ruptura y se refugia en la práctica deportiva y en el amor de sus hijos, priorizando su bienestar y el de su familia.