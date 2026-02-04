Quién es la actriz que estaría muy cerca de Facundo Arana tras su separación de María Susini: las señales

gabriela sari , faucndo arana 1

Cuál fue el gesto que tuvo Facundo Arana con María Susini tras separarse que impactó a todos

Hace algunas semanas en LAM (América TV) dieron a conocer la noticia de la ruptura entre María Susini y Facundo Arana, luego de 19 años de relación y tres hijos en común: India y los mellizos Yaco y Moro.

Durante casi dos décadas, el actor y la modelo construyeron una historia marcada por la discreción y el bajo perfil mediático, consolidándose como una de las parejas más estables y duraderas dentro del ambiente artístico argentino.

"Ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”, explicaba en vivo Pepe Ochoa al confirmar la separación, dejando en claro que el cariño entre ambos sigue presente aunque el vínculo amoroso haya llegado a su fin.

En los últimos días, Facundo Arana, actual protagonista de la obra En el aire, sorprendió con un gesto afectuoso hacia su ex y madre de sus hijos. Desde sus redes sociales compartió una publicación de Susini en la que se la ve con una tabla de surf camino al mar en las playas de Mar del Plata, disfrutando de su pasión por el deporte en pleno verano, lo que generó ternura entre sus seguidores.

La modelo aparecía sonriente y relajada, lista para meterse al agua, y acompañó la imagen con la emblemática canción Here Comes the Sun de The Beatles, reforzando la idea de un momento de calma y disfrute personal.

Ese simple posteo y la decisión de Arana de republicarlo fueron interpretados como una señal de respeto y buena sintonía entre ambos, demostrando que, más allá de la separación, mantienen un vínculo positivo tras tantos años de vida compartida.

Por ahora, María Susini eligió no dar declaraciones públicas sobre la ruptura y se refugia en la práctica deportiva y en el amor de sus hijos, priorizando su bienestar y el de su familia.