El preocupante conflicto que enfrenta Facundo Arana con su hija tras separarse de María Susini

Ángel de Brito contó hace unos días desde su ciclo por América Tv que el actor y su hija mayor atraviesan un momento tenso propio de la edad de la adolescente.

"Están separados hace bastante, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres como cualquier pareja. La nena como toda adolescente está enojada con su padre, no sé el motivo”, precisó el conductor sobre la situación.

Y señaló que tras el accidente a caballo que sufrió India practicando equitación surgieron distintos rumores entre los que se habría dificultado el ingreso del actor a la clínica para ver a su hija.

"Facundo salió disparando en moto a la clínica al enterarse del accidente de su hija. María lo llamó para avisarle que estaba bien", agregó Ángel de Brito.

"Hay un testigo que dice que él estaba afuera y no podía ingresar (a la clínica). Es el dato de una tercera persona que habla con nosotros. Ella (Susini) estaba acompañada por gente de su entorno", sumó Pilar Smith.

Desde las redes sociales hace unos días se dio un guiño de Arana a Susini tras la separación al republicar una historia donde se la ve a ella caminando a pura sonrisa rumbo al mar con su tabla de surf en mano y traje de neopreno, dejando en claro que el vínculo entre los dos se mantiene de la mejor forma pese al final como pareja.

El fime pedido de Facundo Arana tras la separación de María Susini

Facundo Arana habló ante los medios por primera vez luego de conocerse le separación de María Susini tras casi 20 años juntos.

“Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, comenzó diciendo el actor desde Mar del Plata.

Y remarcó: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso".

"Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo", continuó el artista.

Y además Facundo Arana hizo un pedido especial a los medios en este difícil momento que atraviesa por la separación de María Susini en busca de preservar la privacidad de la familia.

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó.