Silvina Luna realizó un angustiante posteo desde la clínica tras abandonar El hotel de los famosos por su salud

Y este sábado, Silvina Luna compartió unas postales desde el sanatorio donde se encuentra internada después de su salida del reality show.

“Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien Ahora lo importante es mi salud”, señaló sincera.

Luego, agregó: “Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien”. “Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento”, indicó Luna agradecida.

Por unos estudios clínicos y la orden del médico tuvo que despedirse del reality, donde explicó: “La creatinina también subió así que me voy a ir a internar para que me nivelen”.

“Agradezco a todos los que forman parte de El Hotel de los famosos y a mis compañeros por todo su amor. Nadie me hace reir tanto como mi hermano, la segunda foto lo dice todo”, escribió en sus redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUNA (@silvinalunaoficial)

Qué le pasa a Silvina Luna

Recordemos que Silvina Luna arrastra secuelas en su salud producidas por la intervención en los glúteos que se realizó de parte del doctor Anibal Lotoki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones graves" en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.