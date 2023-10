Los duros chats de Sofía Clérici contra "Jorge" tras el escándalo con Martín Insaurralde

Entonces, la modelo disparó: “Es el hombre más asqueroso y turbio que vi en mi vida. Y lo del video todo lo hizo él. Mi mamá y yo nos quisimos desvincular de él”.

“Él no me tocó un pelo. Por eso no me representó más. Es lo único que voy a decir y si me sigue nombrando va a tener un bozal judicial”, afirmó. Los internautas opinaron que 'Jorge' podría ser el periodista Jorge Rial, sin embargo, se trataría de Jorge Zonzini, su exmanager.

Se filtró la razón por la que Sofía Clérici hizo público su polémico romance con Martín Insaurralde

El fin de semana sin duda fue el gran tema que sacudió al mundo de la política y el espectáculo: las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

En el programa Bien de mañana, El Trece, Guido Süller dio a conocer el motivo por el que la modelo habría publicado en las redes las fotos y videos del viaje a Europa con el ex de Jésica Cirio.

“Yo sé el motivo por el cual se armó todo esto. Una persona me mandó un mensaje a Instagram y me dijo: ‘Guido querido, mi hermano fue novio de Sofía Clérici tres años’”, comenzó el mediático en el ciclo que conduce Fabián Doman sobre el tema del momento.

Y continuó: “‘El tema es que Sofía era amante de Insaurralde antes de que se separe (de Cirio). Sofía, al entrarse de que le dio 20 millones de dólares o algo así a Cirio, entonces Sofía le habría reclamado bastante plata”.

“‘Él se la negó y ella que es maldita de nacimiento le hizo la vendetta’”, decía el texto que Guido recibió en sus redes sobre la relación entre Clérici e Insaurralde.