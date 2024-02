Sofía Clérici reveló que toma su propia sangre y explicó el insólito motivo: "A veces en shot"

Sofia Clérici sangre

Inmediatamente su contestación generó una gran polémica y distintas reacciones en sus seguidores, por lo cual ella decidió profundizar acerca de este hábito.

"Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mi", aseguró junto a un foto del trago. "Para los que no me creen tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana", agregó.

Como si eso fuera poco, siguió con las distintas formas que utiliza para beber la sangre y comentó: "A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos". "Por eso soy una muñeca de porcelana. Si, y no soy del montón".

Amenazaron a Sofía Clerici y sospecha de una mujer que la conoce: "Que no te cruce porque te arruino"

Este lunes en Mañanísima (El Trece), Estefi Berardi reveló que Sofía Clerici está amenazada por una mujer que supo ser parte de su entorno. La mediática publicó mensajes en su Instagram, donde expuso qué fue lo que sucedió.

"No te conviene meterte conmigo ¿o querés que cuenta lo heavy que eras con hente conocida? Tengo videos de todas las macumbas que hacías y me mostrabas (odiaba ver esto, asco). Sos oscura, pero todo eso que hiciste, el mal, te vuelve. El Karma de la vida por eso estas tan mal ahora", expresó la ex vedette en una historia en dicha red social.

En otra parte del posteo, Sofía Clerici suma: "Cuando entiendas que la gente se va de tu lado porque a nadie le gustan las macumberas". Además, Estefi mencionó que la morocha publicó el nombre de la persona detrás de las amenazas: “Después que subió estas historias, ella expone quién la amenazó, pero se arrepiente y lo borra rápido".

La panelista de Mañanísima contó que la presunta autora de las amenazas se llama Florencia y era amiga de Sofía: "Su usuario es @fflor_cita en Instagram. Es una chica muy viajada, ahora está en Dubai”.

Tras su descargo, la morocha colgó capturas de los mensajes que le envió esta persona: "¿Quién es la arrastrada, pedazo de gila? Que no te cruce porque te arruino’ y le manda un video". "¿Perdón? ¿Me amenazan? Nos vemos en la Justicia. Mediocre, a ver quién sale perdiendo…’, fue la respuesta de la ex vedette.